В РФ начались проблемы с мобильным интернетом из-за нехватки оборудования
Категория
Мир
Дата публикации

В РФ начались проблемы с мобильным интернетом из-за нехватки оборудования

Интернет
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Источник:  online.ua

В регионах России нехватка оборудования для сотовых сетей начала сказываться на скорости мобильного интернета – за год показатель снизился с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с.

В России начались проблемы с мобильным интернетом

В то же время в Москве скорость выросла более чем на 20%, до 63 Мбит/с (в 2022 году показатель составил 51 Мбит/с).

Рост скорости в Москве разъясняется тем, что в столицу ориентированы главные инвестиционные потоки операторов. Это самый большой рынок в стране и конкуренция заставляет постоянно повышать качество связи, – объяснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Остальные регионы РФ обеспечиваются оборудованием по остаточному принципу. Поддерживать качество связи у них операторы пытаются, расширяя диапазон за счет частот 4G, предназначенных для других радиотехнологий, пояснил Кусков.

Проблемы с мобильным интернетом уже начинаются в Подмосковье.

Сотрудник компании-партнера нескольких мобильных операторов рассказал, что снижение скорости интернета в регионах происходит из-за того, что на дефицит оборудования накладывается постоянный рост мобильного интернет-трафика.

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