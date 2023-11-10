У РФ почались проблеми з мобільним інтернетом через брак обладнання

У регіонах Росії брак обладнання для стільникових мереж почав позначатися на швидкості мобільного інтернету - за рік показник знизився з 20 Мбіт/с до 18,7 Мбіт/с.
У Росії почались проблеми з мобільним інтернетом
Водночас у Москві швидкість зросла більш ніж на 20%, до 63 Мбіт/с (2022-го показник становив 51 Мбіт/с).
Решта регіонів РФ забепечуються обладнанням за залишковим принципом. Підтримувати якість зв'язку в них оператори намагаються, розширюючи діапазон за рахунок частот 4G, призначених для інших радіотехнологій, пояснив Кусков.
Проблеми з мобільним інтернетом починаються вже в Підмосков'ї.
Співробітник компанії-партнера кількох мобільних операторів розповів, що зниження швидкості інтернету в регіонах відбувається через те, що на дефіцит обладнання накладається постійне зростання мобільного інтернет-трафіку.
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