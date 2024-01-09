Месть за Киевстар. Украинские хакеры сломали московского интернет-провайдера
Категория
Украина
Дата публикации

Месть за Киевстар. Украинские хакеры сломали московского интернет-провайдера

Хакер
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Источник:  online.ua

Хакеры группировки Blackjack, вероятно, имеющие отношение к СБУ, сломали московского интернет-провайдера "М9ком" и снесли его серверы.

Украинские хакеры оставили часть Москвы без интернета и ТВ

Как сообщили в группировке Blackjack, речь идет о 20 терабайтах удаленных данных: официальном сайте компании, сайтах филиалов, почтовом сервере, сервисах киберзащиты и т.д. В результате удачной кибератаки часть жителей Москвы осталась без интернета и телевидения.

Также хакеры выгрузили более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании, которые выложили всем желающим.

Хакеры заявили, что "М9ком" - это одна из "разминок" перед более серьезной местью за "Киевстар".

Хакерская атака на "Киевстар"

Утром 12 декабря 2023 г. абоненты "Киевстар" пожаловались на сбой связи, впоследствии в компании заявили о мощной хакерской атаке.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков выразил надежду, что через несколько часов работу "Киевстара" возобновят.

В компании заверили, что персональные данные абонентов не скомпрометированы.

13 декабря хакерская группа "Солнцепек" из России взяла на себя ответственность за атаку на ИТ-инфраструктуру "Киевстара". Киберпреступники объяснили мотивы тем, что компания обеспечивает связь ВСУ.

Сеть "Киевстара" заработала 13 декабря, а два дня спустя был восстановлен доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной Украине территории. В тот же день в компании заверили, что, несмотря на сбой в работе, произошедший после хакерской атаки 12 декабря, абонентская информация и персональные данные находятся в безопасности.

21 декабря в "Киевстаре" заявили, что полностью восстановили все базовые сервисы, пострадавшие из-за хакерской атаки. Компания сделала компенсацию абонентам – отменила следующую плановую плату за тариф для своих пользователей.

Кроме того, телекоммуникационная компания подала судебный иск по хакерской атаке.

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