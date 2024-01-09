Помста за Київстар. Українські хакери зламали московського інтернет-провайдера

Хакери угруповання Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" і позносили його сервери.

Українські хакери залишили частину Москви без інтернету та ТБ

Як повідомили в угрупуванні Blackjack, ідеться про 20 терабайтів видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо. Унаслідок вдалої кібератаки частина жителів Москви залишилася без інтернету та телебачення.

Також хакери вивантажили понад 10 Гб даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії, які виклали для всіх охочих.

Хакери заявили, що "М9ком" — це одна з "розминок" перед серйознішою помстою за "Київстар".

Хакерська атака на "Київстар"

Уранці 12 грудня 2023 року абоненти "Київстар" поскаржилися на збій зв'язку, згодом у компанії заявили про потужну хакерську атаку.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков висловив сподівання, що за кілька годин роботу "Київстару" відновлять.

У компанії запевнили, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.

13 грудня хакерська група "Солнцепек" з Росії взяла на себе відповідальність за атаку на ІТ-інфраструктуру "Київстару". Кіберзлочинці пояснили мотиви тим, що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ.

Мережа "Київстару" запрацювала 13 грудня, а через два дні було відновлено доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території. Того ж дня у компанії запевнили, що, попри збій в роботі, який стався після хакерської атаки 12 грудня, абонентська інформація та персональні дані перебувають у безпеці.

21 грудня у "Київстарі" заявили, що повністю відновили усі базові сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Компанія зробила компенсацію абонентам — скасувала наступну планову плату за тариф для своїх користувачів.

Крім того, телекомунікаційна компанія подала судовий позов у зв'язку з хакерською атакою.