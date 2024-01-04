Українські хакери здійснили повторну атаку на провайдера адміністрації Путіна

"Аркадо Телеком" надає увесь спектр послуг звʼязку Адміністрації президента РФ, Федеральній службі охорони, адміністрації Москви та Московської області, Головному управлінню безпеки дорожнього руху, Головному управлінню внутрішніх справ РФ, "Сбербанку". Це друга успішна атака українських хакерів на російського провайдера.

Хакери з України “поклали” російського провайдера

Українські хакери із It army of Ukraine заявили про другу успішну атаку на російського провайдера "АРКАДО Телеком", який забезпечує повний спектр послуг звʼязку для адміністрації президента РФ та інших державних служб Росії.

Про це повідомляє IT army of Ukraine на своїй сторінці у Telegram.

Як зазначається, успішну атаку реалізували одразу після відновлення серверів, чому передувала атака 30 грудня.

"Аркадо Телеком" надає увесь спектр послуг звʼязку Адміністрації президента РФ, Федеральній службі охорони, адміністрації Москви та Московської області, Головному управлінню безпеки дорожнього руху, Головному управлінню внутрішніх справ РФ, "Сбербанку".ʼ

Українські хакери атакували російських провайдерів

30 грудня проукраїнські хакери вперше атакували російського провайдера "АРКАДО".

Хакери з українського руху It army of Ukraine заявили про успішну атаку на сервери Бітрікс 24, сервісу, яким користуються такі великі російські компанії, як "Роснєфть".

Проукраїнські хакери 7 серпня зламали сайт МосміськБТІ, яки й містить дані про нерухомість та її власників в Москві та Московській області. Всі дані росіян передали Силам оборони України.