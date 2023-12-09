Українські хакери атакували сайти російських виробників безпілотників

Українські військові кібери зламали 15 сайтів підприємств російського Хабаровська, які використовувалися для створення та логістики безпілотників.

Хакери зламали 15 сайтів компаній РФ з виготовлення БпЛА

У СтратКомі ЗСУ повідомили, що українські військові кіберфахівці виявили та атакували сайти підприємств, які використовувалися компаніями Хабаровська для створення і логістики БпЛА.

Серед уражених – підприємство з ремонту спецтехніки «ЭЛЬБОР» і «Автолайн». Разом – 15 компаній. Акція відбулася до «дня гєроєв отєчєства» рф. Поширити

Що відомо про роботу українських хакерів

29 листопада хакерське угрупування "BLACKJACK" спільно з СБУ зламало сайт міністерства праці та соціального захисту РФ. Було отримано документи про тимчасово окуповані Харківську і Запорізьку області та їхнього нинішнього "керівництва".

27 листопада група “Кібер Спротив” зламала Департамент інформації та масових комунікацій Міноборони РФ й передала розвідувальній спільноті InformNapalm внутрішні документи.

13 листопада українські хакери провели акцію до дня російських військ радіаційної та хімічної безпеки.

Було атаковано сайти енергетичної компанії та ресурси, які використовувалися російськими військовими для створення трафіку під час інформаційно-психологічних операцій.