Украинские хакеры атаковали сайты российских производителей беспилотников
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Украинские хакеры атаковали сайты российских производителей беспилотников

СтратКом ВСУ
Хакеры
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Украинские военные киберы взломали 15 сайтов предприятий российского Хабаровска, которые использовались для создания и логистики беспилотников.

Хакеры взломали 15 сайтов компаний РФ по изготовлению БПЛА

В Страткоме ВСУ сообщили, что украинские военные киберспециалисты обнаружили и атаковали сайты предприятий, которые использовались компаниями Хабаровска для создания и логистики БПЛА.

Среди ураженных – предприятие по ремонту спецтехники "ЭЛЬБОР" и "Автолайн". Итого – 15 компаний. Акция прошла до «дня героев отечества» РФ.

Что известно о работе украинских хакеров

29 ноября хакерская группировка "BLACKJACK" совместно с СБУ взломала сайт министерства труда и социальной защиты РФ. Были получены документы о временно оккупированных Харьковской и Запорожской области и их нынешнем "руководстве".

27 ноября группа Кибер Сопротивление сломала Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ и передала разведывательному сообществу InformNapalm внутренние документы.

13 ноября украинские хакеры провели акцию ко дню российских войск радиационной и химической безопасности.

Были атакованы сайты энергетической компании и ресурсы, которые использовались российскими военными для создания трафика во время информационно-психологических операций.

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