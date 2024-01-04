Украинские хакеры совершили повторную атаку на провайдера администрации Путина

“Аркадо Телеком” предоставляет весь спектр услуг связи Администрации президента РФ, Федеральной службе охраны, администрации Москвы и Московской области, Главному управлению безопасности дорожного движения, Главному управлению внутренних дел РФ, Сбербанку. Это вторая успешная атака украинских хакеров на российского провайдера.

Хакеры из Украины "уложили" российского провайдера

Украинские хакеры из It army of Ukraine заявили о второй успешной атаке на российского провайдера "АРКАДО Телеком", обеспечивающего полный спектр услуг связи для администрации президента РФ и других государственных служб России.

Об этом сообщает IT army of Ukraine на своей странице в Telegram.

Как отмечается, успешная атака была реализована сразу после восстановления серверов, чему предшествовала атака 30 декабря.

"Аркадо Телеком" предоставляет весь спектр услуг связи Администрации президента РФ, Федеральной службе охраны, администрации Москвы и Московской области, Главному управлению безопасности дорожного движения, Главному управлению внутренних дел РФ, "Сбербанку".

Украинские хакеры атаковали российских провайдеров

30 декабря проукраинские хакеры впервые атаковали российского провайдера "АРКАДО".

Хакеры из украинского движения It army of Ukraine заявили об успешной атаке на серверы Битрикс 24, сервиса, которым пользуются такие крупные российские компании, как "Роснефть".

Проукраинские хакеры 7 августа взломали сайт МосгорБТИ, который содержит данные о недвижимости и ее владельцах в Москве и Московской области. Все данные россиян были переданы Силам обороны Украины.