У РФ почали скаржитись на масштабні перебої у роботі Інтернету
Категорія
Події
Дата публікації

У РФ почали скаржитись на масштабні перебої у роботі Інтернету

Гаджети
Джерело:  online.ua

У вівторок ввечері, 30 січня, російські користувачі Мережі почали скаржитись на масштабні проблеми із інтернет-з'єднанням. 

Що відомо про проблеми з Інтернетом у росіян

За інформацією підконтрольних Кремлю ЗМІ із посиланням на скарги самих росіян, про проблеми з Інтернетом почали повідомляти жителі Москви та інших міст.

Зокрема, відомо, що в росіян зник доступ до сайтів Яндекса Мегафона, МТС, Озона, Вайлдберіс, Авіто та багатьох інших.

Представники Координаційного центру доменів заявили, що вже нібито працюють над усуненням проблеми.

Однак причини масштабних збоїв у роботі залишаються невідомими.

Окрім цього повідомляється, що деякі російські сайти також не працюють і в Європі.

Пізніше росіяни заявили, що проблема нібито пов'язана з технічною частиною, а спеціалісти вже працюють над її усуненням.

Як у Росії прокоментували проблеми з Інтернетом

Згодом в РФ заявили, що проблеми із Інтернетом були пов’язані із поломкою DNSSEC, що свідчить про те, що Росія продовжує експериментувати у створенні національного сервісу доменних імен.

DNS - це технологія, яка допомагає браузеру знайти правильний сайт за доменним іменем.

DNS-сервер - це спеціальний комп’ютер, який зберігає IP-адреси сайтів, а його основна функція видавати браузеру адресу сайту за доменним іменем і кешувати DNS-записи домену.

Простими словами, сервер DNS - це все та сама "книга контактів", тільки більших масштабів.

Російська влада давно заявляла, що планує перевести всіх користувачів країни на національний сервер DNS. Ймовірно, саме це зараз і відбувається з масою сайтів у зоні .ru.

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