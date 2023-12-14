Как кибератака на Киевстар повлияла на работу банков – ответ НБУ

НБУ рекомендует банкам создать резервные каналы связи для POS-терминалов. Кибератака на Киевстаре и сбой у мобильного оператора привел к тому, что часть банковской инфраструктуры не работала.

Как работают банки после кибератаки на Киевстар

Замглавы НБУ Алексей Шабан рассказал, что проблемы возникают только с работой части POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи "Киевстар".

Пока банки уже активно решают эту ситуацию - перенастраивают неработающие POS-терминалы на работу через других мобильных операторов или Wi-Fi.

Замглавы НБУ также обратил их внимание банкиров на меры безопасности по противодействию возможным кибератакам.

Мы на протяжении 2022-2023 годов постоянно фиксируем кибератаки разного уровня сложности на объекты информационной инфраструктуры банков и небанковских финучреждений. Поэтому призываем участников финансового рынка быть бдительными, усиливать уровень информационной безопасности и соблюдать требования НБУ в этой сфере, – сказал Шабан. Поделиться

В пресс-службе также сообщили, что Национальный банк Украины работает в штатном режиме, в том числе все информационные и платежные системы НБУ.

По информации банков, большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме. Бесперебойно работают банковские отделения. Безналичные расчеты производятся в штатном режиме.

Также нет сложностей в работе мобильных приложений банков, они стабильно функционируют, ведь в большинстве своем используют в процессе входа и для подтверждения операций не смс-сообщения, а другие элементы многофакторной аутентификации.

Атака на Киевстар

12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар".

Официально сеть атаковали хакеры. Позже выяснилось, что за атакой на «Киевстар» может стоять ГРУ РФ. Ответственность на себя взяла российская хакерская группировка «Солнцепек».

Служба безопасности в тот день открыла дело по хакерской атаке на «Киевстар» по восьми статьям.

Из-за сбоя по всей стране отсутствовала мобильная связь и интернет от "Киевстара" у 24 млн клиентов. Не работал сайт оператора и мобильное приложение.

Мобильную связь начали восстанавливать вечером 13 декабря. Предварительно интернет должен появиться в течение 14 декабря.

После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, получат компенсацию.