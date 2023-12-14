Как кибератака на Киевстар повлияла на работу банков – ответ НБУ

НБУ рекомендует банкам создать резервные каналы связи для POS-терминалов. Кибератака на Киевстаре и сбой у мобильного оператора привел к тому, что часть банковской инфраструктуры не работала.
Как работают банки после кибератаки на Киевстар
Замглавы НБУ Алексей Шабан рассказал, что проблемы возникают только с работой части POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи "Киевстар".
Пока банки уже активно решают эту ситуацию - перенастраивают неработающие POS-терминалы на работу через других мобильных операторов или Wi-Fi.
Замглавы НБУ также обратил их внимание банкиров на меры безопасности по противодействию возможным кибератакам.
В пресс-службе также сообщили, что Национальный банк Украины работает в штатном режиме, в том числе все информационные и платежные системы НБУ.
По информации банков, большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме. Бесперебойно работают банковские отделения. Безналичные расчеты производятся в штатном режиме.
Также нет сложностей в работе мобильных приложений банков, они стабильно функционируют, ведь в большинстве своем используют в процессе входа и для подтверждения операций не смс-сообщения, а другие элементы многофакторной аутентификации.
Атака на Киевстар
12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар".
Официально сеть атаковали хакеры. Позже выяснилось, что за атакой на «Киевстар» может стоять ГРУ РФ. Ответственность на себя взяла российская хакерская группировка «Солнцепек».
Служба безопасности в тот день открыла дело по хакерской атаке на «Киевстар» по восьми статьям.
Из-за сбоя по всей стране отсутствовала мобильная связь и интернет от "Киевстара" у 24 млн клиентов. Не работал сайт оператора и мобильное приложение.
Мобильную связь начали восстанавливать вечером 13 декабря. Предварительно интернет должен появиться в течение 14 декабря.
После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, получат компенсацию.
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