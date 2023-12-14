Як кібератака на Київстар вплинула на роботу банків — відповідь НБУ

НБУ радить банкам створити резервні канали зв’язку для POS-терміналів. Кібератака на Київстар та збій у мобільного оператора призвів до того, що частина банківської інфраструктури не працювала.
Як працюють банки після кібератаки на Київстар
Заступник голови НБУ Олексій Шабан розповів, що проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку "Київстар".
Наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію - переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.
Заступник голови НБУ також звернув їх увагу банкірів на заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.
У прес-службі також повідомили, що Національний банк України працює у штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ.
За інформацією банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі. Безперебійно працюють банківські відділення. Безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі.
Також немає складнощів у роботі мобільних додатків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують в процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.
Атака на Київстар
12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".
Офіційно мережу атакували хакери. Пізніше зʼясувалося, що за атакою на «Київстар» може стояти ГРУ РФ. Відповідальність на себе взяло російське хакерське угруповання «Солнцепек».
Служба безпеки в той день відкрила справу щодо хакерської атаки на «Київстар» за вісьмома статтями.
Через збій по всій країні був відсутній мобільний зв'язок та інтернет від "Київстару" у 24 млн клієнтів. Не працював сайт оператора та мобільний додаток.
Мобільний зв'язок почали відновлювати увечері 13 грудня. Попередньо інтернет повинен з'явитися протягом 14 грудня.
Після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, отримають компенсації.
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