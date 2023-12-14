Як кібератака на Київстар вплинула на роботу банків — відповідь НБУ

НБУ радить банкам створити резервні канали зв’язку для POS-терміналів. Кібератака на Київстар та збій у мобільного оператора призвів до того, що частина банківської інфраструктури не працювала.

Як працюють банки після кібератаки на Київстар

Заступник голови НБУ Олексій Шабан розповів, що проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку "Київстар".

Наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію - переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.

Заступник голови НБУ також звернув їх увагу банкірів на заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

Ми упродовж 2022-2023 років постійно фіксуємо кібератаки різного рівня складності на об’єкти інформаційної інфраструктури банків та небанківських фінустанов. Тому закликаємо учасників фінансового ринку бути пильними, посилювати рівень інформаційної безпеки та дотримуватися вимог НБУ в цій сфері, - сказав Шабан. Поширити

У прес-службі також повідомили, що Національний банк України працює у штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ.

За інформацією банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі. Безперебійно працюють банківські відділення. Безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі.

Також немає складнощів у роботі мобільних додатків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують в процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.

Атака на Київстар

12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".

Офіційно мережу атакували хакери. Пізніше зʼясувалося, що за атакою на «Київстар» може стояти ГРУ РФ. Відповідальність на себе взяло російське хакерське угруповання «Солнцепек».

Служба безпеки в той день відкрила справу щодо хакерської атаки на «Київстар» за вісьмома статтями.

Через збій по всій країні був відсутній мобільний зв'язок та інтернет від "Київстару" у 24 млн клієнтів. Не працював сайт оператора та мобільний додаток.

Мобільний зв'язок почали відновлювати увечері 13 грудня. Попередньо інтернет повинен з'явитися протягом 14 грудня.

Після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, отримають компенсації.