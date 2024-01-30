ГУР здійснило кібератаку на сервер спецзв'язку Міноборони Росії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 30 січня внаслідок кібератаки "уклало" сервер Міністерства оборони Росії, що використовувався для спецзв'язку.

Кіберспеціалісти ГУР атакували Міноборони РФ

Фахівці української розвідки сьогодні, 30 січня, "поклали" сервер спеціального зв'язку Міністерства оборони Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує – 30 січня 2024 року внаслідок кібератаки "ліг" сервер Міністерства оборони держави-агресора Росії, що використовувався для спецзв'язку, – йдеться в повідомленні. Поширити

Зазначається, що операцію в кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України.

Унаслідок кібератаки було припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувалися зазначеним розташованим у Москві сервером.

Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджено ФСБ Росії як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.

Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об'єктах державного сектора Росії, зокрема – військових. Кібероперація – триває, – додали в ГУР. Поширити

Кібератаки України на Росію

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Увечері вівторка, 30 січня, у Росії почалися масштабні проблеми з мережею Інтернет. Зокрема не працюють усі сайти в домені ".ru".

Напередодні ми повідомляли, що українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони.