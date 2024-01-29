В ГУР заявили о подготовке к обмену пленными
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР заявили о подготовке к обмену пленными

Военные ВСУ
Read in English
Читати українською

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, продолжается взаимодействие между рабочими группами по вопросам обмена пленными, что позволяет рассчитывать на проведение обмена в ближайшее время.

Что известно о подготовке к обмену пленными

Рабочие группы продолжают общаться и переговорщики коммуникируют. Это дает основания полагать, что в ближайшее время мы все же будем иметь новые результаты, – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что ситуация с авиакатастрофой российского Ил-76 вблизи Белгорода утром, 24 января, негативно повлияла на переговорные и подготовительные процессы обмена пленными со страной-агрессорской Россией.

Юсов добавил, что в настоящее время преступные российские власти нашли повод для занятия категорической позиции.

Она была сразу обнародована, пропагандисты отработали по методикам, – объясняет представитель ГУР.

Юсов также отметил, что украинская сторона заинтересована в проведении расследования и уяснении реальных обстоятельств авиакатастрофы.

Параллельно, как отметил представитель ГУР, должны продолжаться процессы подготовки и проведения обмена пленными военными и гражданскими лицами.

Что известно о фальсификации РФ обстоятельств авиакатастрофы Ил-76

В частности, глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что страна-оккупант РФ заняла ожидаемую позицию по авиакатастрофе Ил-76 и всему обвиняет Украину.

Несмотря на это, остается немало непонятных для такой позиции факторов.

По словам Кирилла Буданова, довольно странно, что россияне не показали поля, усеянные трупами и остатками, как должны показать, чтобы максимально обвинить Украину.

Как удалось узнать украинским разведчикам, на борту самолета Ил-76, который 24 января разбился в Белгородской области РФ, должны были лететь российские чиновники.

Андрей Юсов официально подтвердил, что в момент ФСБ запретила им садиться на борт.

По его словам, после крушения в местный морг доставили только пять тел.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР указали на загадочные обстоятельства авиакатастрофы Ил-76
Авиакатастрофа Ил-76
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Падение Ил-76. Подоляк озвучил цель российских инфоманипуляций
Ил-76
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов впервые отреагировал на падение российского Ил-76
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.