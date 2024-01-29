В ГУР заявили о подготовке к обмену пленными

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, продолжается взаимодействие между рабочими группами по вопросам обмена пленными, что позволяет рассчитывать на проведение обмена в ближайшее время.
Что известно о подготовке к обмену пленными
Он подчеркнул, что ситуация с авиакатастрофой российского Ил-76 вблизи Белгорода утром, 24 января, негативно повлияла на переговорные и подготовительные процессы обмена пленными со страной-агрессорской Россией.
Юсов добавил, что в настоящее время преступные российские власти нашли повод для занятия категорической позиции.
Юсов также отметил, что украинская сторона заинтересована в проведении расследования и уяснении реальных обстоятельств авиакатастрофы.
Параллельно, как отметил представитель ГУР, должны продолжаться процессы подготовки и проведения обмена пленными военными и гражданскими лицами.
Что известно о фальсификации РФ обстоятельств авиакатастрофы Ил-76
В частности, глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что страна-оккупант РФ заняла ожидаемую позицию по авиакатастрофе Ил-76 и всему обвиняет Украину.
Несмотря на это, остается немало непонятных для такой позиции факторов.
По словам Кирилла Буданова, довольно странно, что россияне не показали поля, усеянные трупами и остатками, как должны показать, чтобы максимально обвинить Украину.
Как удалось узнать украинским разведчикам, на борту самолета Ил-76, который 24 января разбился в Белгородской области РФ, должны были лететь российские чиновники.
Андрей Юсов официально подтвердил, что в момент ФСБ запретила им садиться на борт.
По его словам, после крушения в местный морг доставили только пять тел.
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