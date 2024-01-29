В ГУР заявили о подготовке к обмену пленными

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, продолжается взаимодействие между рабочими группами по вопросам обмена пленными, что позволяет рассчитывать на проведение обмена в ближайшее время.

Что известно о подготовке к обмену пленными

Рабочие группы продолжают общаться и переговорщики коммуникируют. Это дает основания полагать, что в ближайшее время мы все же будем иметь новые результаты, – отметил Юсов. Поделиться

Он подчеркнул, что ситуация с авиакатастрофой российского Ил-76 вблизи Белгорода утром, 24 января, негативно повлияла на переговорные и подготовительные процессы обмена пленными со страной-агрессорской Россией.

Юсов добавил, что в настоящее время преступные российские власти нашли повод для занятия категорической позиции.

Она была сразу обнародована, пропагандисты отработали по методикам, – объясняет представитель ГУР. Поделиться

Юсов также отметил, что украинская сторона заинтересована в проведении расследования и уяснении реальных обстоятельств авиакатастрофы.

Параллельно, как отметил представитель ГУР, должны продолжаться процессы подготовки и проведения обмена пленными военными и гражданскими лицами.

Что известно о фальсификации РФ обстоятельств авиакатастрофы Ил-76

В частности, глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что страна-оккупант РФ заняла ожидаемую позицию по авиакатастрофе Ил-76 и всему обвиняет Украину.

Несмотря на это, остается немало непонятных для такой позиции факторов.

По словам Кирилла Буданова, довольно странно, что россияне не показали поля, усеянные трупами и остатками, как должны показать, чтобы максимально обвинить Украину.

Как удалось узнать украинским разведчикам, на борту самолета Ил-76, который 24 января разбился в Белгородской области РФ, должны были лететь российские чиновники.

Андрей Юсов официально подтвердил, что в момент ФСБ запретила им садиться на борт.

По его словам, после крушения в местный морг доставили только пять тел.