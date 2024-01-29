У ГУР заявили про підготовку до обміну полоненими

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, триває взаємодія між робочими групами з питань обміну полоненими, що дозволяє розраховувати на проведення обміну найближчим часом.

Що відомо про підготовку до обміну полоненими

Робочі групи продовжують спілкуватися, і переговорники комунікують. Це дає підстави вважати, що найближчим часом ми все ж таки будемо мати нові результати, - зазначив Юсов. Поширити

Він підкреслив, що ситуація із авіакатастрофою російського Іл-76 поблизу Бєлгорода вранці, 24 січня, негативно вплинула на переговорні та підготовчі процеси щодо обміну полоненими із країною-агресоркою Росією.

Юсов додав, що наразі злочинна російська влада знайшла привід для зайняття категоричної позиції.

Вона була одразу оприлюднена, пропагандисти відпрацювали по методичках, - пояснює представник ГУР. Поширити

Юсов також зазначив, що українська сторона зацікавлена у проведенні розслідування і з’ясуванні реальних обставин авіакатастрофи.

Паралельно, як зазначив представник ГУР, мають тривати процеси щодо підготовки та проведення обміну полоненими військовими та цивільними особами.

Що відомо про фальсифікацію РФ обставин авіакатастрофи Іл-76

Зокрема, глава ГУР Кирило Буданов зазначив, що країна-окупант РФ зайняла очікувану позицію щодо авіакатастрофи Іл-76 і всьому звинувачує Україну.

Попри це, залишається чимало незрозумілих для такої позиції факторів.

За словами Кирила Буданова, доволі дивно, що росіяни не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну.

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, на борту літака Іл-76, який 24 січня розбився у Бєлгородській області РФ, повинні були летіти російські високопосадовці.

Андрій Юсов офіційно підтвердив, що в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

За його словами, після катастрофи до місцевого моргу доставили лише п’ять тіл.