У ГУР заявили про підготовку до обміну полоненими

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, триває взаємодія між робочими групами з питань обміну полоненими, що дозволяє розраховувати на проведення обміну найближчим часом.
Що відомо про підготовку до обміну полоненими
Він підкреслив, що ситуація із авіакатастрофою російського Іл-76 поблизу Бєлгорода вранці, 24 січня, негативно вплинула на переговорні та підготовчі процеси щодо обміну полоненими із країною-агресоркою Росією.
Юсов додав, що наразі злочинна російська влада знайшла привід для зайняття категоричної позиції.
Юсов також зазначив, що українська сторона зацікавлена у проведенні розслідування і з’ясуванні реальних обставин авіакатастрофи.
Паралельно, як зазначив представник ГУР, мають тривати процеси щодо підготовки та проведення обміну полоненими військовими та цивільними особами.
Що відомо про фальсифікацію РФ обставин авіакатастрофи Іл-76
Зокрема, глава ГУР Кирило Буданов зазначив, що країна-окупант РФ зайняла очікувану позицію щодо авіакатастрофи Іл-76 і всьому звинувачує Україну.
Попри це, залишається чимало незрозумілих для такої позиції факторів.
За словами Кирила Буданова, доволі дивно, що росіяни не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну.
Як вдалося дізнатися українським розвідникам, на борту літака Іл-76, який 24 січня розбився у Бєлгородській області РФ, повинні були летіти російські високопосадовці.
Андрій Юсов офіційно підтвердив, що в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.
За його словами, після катастрофи до місцевого моргу доставили лише п’ять тіл.
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