Чи може Трамп припинити підтримку України — думка Буданова

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов не вважає проблемою для України імовірне повернення Дональда Трампа на посаду президента у США. Із його слів, політика не можна назвати прихильником Росії.

Чи може Трамп припинити підтримку України

Трамп − досвідчена людина. Він багато разів падав і знову піднімався. Це дуже серйозна риса, − сказав Буданов про колишнього президента, який не приховує свого бажання скоротити підтримку України з боку США і чиї союзники в Конгресі протидіють зусиллям, спрямованим на надання більшої допомоги, зазначає видання. Поширити

Трамп і Джонсон не можуть не розуміти, що «ставлять хрест» на пакеті допомоги Україні – експосол у США

Голова військової розвідки чітко вказав на відчайдушну потребу України у більшій кількості боєприпасів та зброї для стримування російських атак, але відкинув ризик того, що США залишать Україну наодинці з Росією у разі перемоги Трампа на виборах.

Ми все одно очікуємо позитивного рішення щодо надання допомоги від США. Сказати, що Трамп і Республіканська партія є прихильниками Російської Федерації - це повна нісенітниця, − додав він. Поширити

Трамп зухвало обіцяє зупинити війну в Україні у разі перемоги на виборах

Зокрема, під час виступу перед власними прихильниками у штаті Нью-Гемпшир Трамп зухвало пообіцяв зупинити війну в Україні ще до проведення власної інавгурації у разі перемоги на виборах.

Ще до того, як я зайду в Овальний кабінет, і за деякий час після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю цю жахливу війну між Росією та Україною. Я її врегулюю. Я знаю Путіна, я знаю Зеленського дуже добре, я знаю обох. Ми врегулюємо це, це потрібно врегулювати. Це кровопролиття зараз там. Відновимо мир за допомогою рішучості, - заявляє Трамп. Поширити

За його словами, він також має намір змусити європейські країни збільшити витрати на оборону у рамках членства в НАТО на рівні з витратами США.

Він також дорікає країнам ЄС, що вони нібито витратили на допомогу Україні у 10 разів менше, ніж США.