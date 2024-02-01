Чи може Трамп припинити підтримку України — думка Буданова

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов не вважає проблемою для України імовірне повернення Дональда Трампа на посаду президента у США. Із його слів, політика не можна назвати прихильником Росії.
Чи може Трамп припинити підтримку України
Трамп і Джонсон не можуть не розуміти, що «ставлять хрест» на пакеті допомоги Україні – експосол у США
Голова військової розвідки чітко вказав на відчайдушну потребу України у більшій кількості боєприпасів та зброї для стримування російських атак, але відкинув ризик того, що США залишать Україну наодинці з Росією у разі перемоги Трампа на виборах.
Трамп зухвало обіцяє зупинити війну в Україні у разі перемоги на виборах
Зокрема, під час виступу перед власними прихильниками у штаті Нью-Гемпшир Трамп зухвало пообіцяв зупинити війну в Україні ще до проведення власної інавгурації у разі перемоги на виборах.
За його словами, він також має намір змусити європейські країни збільшити витрати на оборону у рамках членства в НАТО на рівні з витратами США.
Він також дорікає країнам ЄС, що вони нібито витратили на допомогу Україні у 10 разів менше, ніж США.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-