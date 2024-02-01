Может ли Трамп прекратить поддержку Украины — мнение Буданова

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов не считает проблемой для Украины вероятное возвращение Дональда Трампа на пост президента в США. По его словам, политика нельзя назвать сторонником России.
Может ли Трамп прекратить поддержку Украины
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Глава военной разведки четко отметил отчаянную потребность Украины в большем количестве боеприпасов и оружия для сдерживания российских атак, но отверг риск того, что США покинут Украину наедине с Россией в случае победы Трампа на выборах.
Трамп дерзко обещает остановить войну в Украине в случае победы на выборах
В частности, во время выступления перед собственными сторонниками в штате Нью-Гэмпшир Трамп дерзко пообещал остановить войну в Украине еще до проведения собственной инаугурации в случае победы на выборах.
По его словам, он также намерен заставить европейские страны увеличить расходы на оборону в рамках членства в НАТО на уровне расходов США.
Он также упрекает страны ЕС в том, что они якобы потратили на помощь Украине в 10 раз меньше, чем США.
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