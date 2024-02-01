Может ли Трамп прекратить поддержку Украины — мнение Буданова

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов не считает проблемой для Украины вероятное возвращение Дональда Трампа на пост президента в США. По его словам, политика нельзя назвать сторонником России.

Может ли Трамп прекратить поддержку Украины

Трамп — опытный человек. Он много раз падал и снова поднимался. Это очень серьезная черта, — сказал Буданов о бывшем президенте, который не скрывает своего желания сократить поддержку Украины со стороны США и чьи союзники в Конгрессе противодействуют усилиям, направленным на оказание большей помощи, отмечает издание. Поделиться

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Глава военной разведки четко отметил отчаянную потребность Украины в большем количестве боеприпасов и оружия для сдерживания российских атак, но отверг риск того, что США покинут Украину наедине с Россией в случае победы Трампа на выборах.

Мы все равно ожидаем положительного решения по оказанию помощи от США. Сказать, что Трамп и Республиканская партия являются сторонниками Российской Федерации — это полная чушь, — добавил он. Поделиться

Трамп дерзко обещает остановить войну в Украине в случае победы на выборах

В частности, во время выступления перед собственными сторонниками в штате Нью-Гэмпшир Трамп дерзко пообещал остановить войну в Украине еще до проведения собственной инаугурации в случае победы на выборах.

Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы это урегулируем, это нужно урегулировать. Это кровопролитие сейчас там. Возобновим мир с помощью решительности, — заявляет Трамп. Поделиться

По его словам, он также намерен заставить европейские страны увеличить расходы на оборону в рамках членства в НАТО на уровне расходов США.

Он также упрекает страны ЕС в том, что они якобы потратили на помощь Украине в 10 раз меньше, чем США.