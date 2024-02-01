Буданов анонсировал новые сюрпризы для россиян
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов анонсировал новые сюрпризы для россиян

Кирилл Буданов
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Источник:  CNN

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти.

Атаки Украины на территорию РФ будут продолжаться

Глава ГУР обращает внимание на то, что украинским силам удается удерживать свои позиции в воздухе над линией фронта.

По словам Кирилла Буданова, поскольку солдаты РФ постоянно учатся на своем боевом опыте. Пока заметна тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на полях боевых действий в Украине и над ними.

Именно в беспилотных системах мы более-менее равны, – объяснил он.

Кроме того, шеф украинской разведки пообещал, что атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти.

Несмотря на это, Кирилл Буданов не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников в России, сказав, что такие операции "вполне возможны".

Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает в себя все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации, - подчеркнул глава ГУР.

Кроме того, что важно понимать, российское гражданское население наконец "видит реальную картину (войны – ред.)".

Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу, – объяснил Кирилл Буданов.

Когда завершится наступление армии РФ

Шеф украинской разведки отмечает, что до сих пор идет наступательная операция страны-агрессорки, которая началась в ноябре 2023 года.

Тем не менее никаких существенных успехов враг не смог достичь.

Их наступление еще будет продолжаться. Где-то в начале весны оно исчерпает себя. […] Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш, – озвучил свой прогноз Буданов.

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