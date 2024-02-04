Издание Forbes располагает данными о том, что Россия стянула около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч окупантов на Купянское направление.

Россия хочет начать новое сражение за Харьковскую область

По словам иностранных журналистов, солдаты РФ хотят отвоевать обратно территорию Харьковской области, из которой вражеские силы выгнали осенью 2022 года.

В Украинском центре оборонных стратегий недавно заявили, что страна-агрессорка намерена до марта 2024 полностью захватить Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области к реке Оскол.

Редакция издания обращает внимание на то, что срок "до марта" объясняется тем, что именно тогда в России состоятся псевдовыборы, в ходе которых президент РФ переназначит себя "президентом".

Кусочек Харьковщины был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине, – объясняет Forbes. Поделиться

Смогут ли ВСУ остановить возможное наступление армии РФ на Купянском направлении

Как удалось узнать журналистам, солдатам РФ на этом участке фронта противостоит ориентировочно 10 украинских бригад, насчитывающих около 20 000 военных, несколько сотен танков, боевых машин и гаубиц.

Однако главной проблемой для ВСУ остается нехватка боеприпасов.

Что важно понимать, имея 5-кратное преимущество в количестве снарядов, армия РФ имеет возможность концентрировать артиллерию, не опасаясь украинского контрбатарейного огня.

Эта ситуация позволяет России использовать хорошо известный подход: систематическое уничтожение городских территорий, делая их незащищенными, — объяснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Журналисты также отмечают, что эффект артиллерийского шквала уже фиксируют вокруг Купянска.

Бойцы ВСУ делают все возможное, чтобы компенсировать нехватку боеприпасов за счет тысяч FPV-дронов.