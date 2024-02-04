Российская ДРГ пыталась в субботу, 3 февраля, прорвать границу Украины в Сумской области. После полуторачасового боя окупантов удалось отбросить.

ДРГ россиян пыталась прорвать границу в Сумской области

На Сумском направлении бойцами Сил территориальной обороны, защищающими Северную операционную зону, пресечена очередная попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины, — заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Поделиться

Наев рассказал, что вчера, 3 февраля, в 18.20 на подступах к Глуховской общине бойцы одного из опорных пунктов заметили движение вооруженной группы в составе десяти человек.

Украинские бойцы сразу начали стрелковое сражение и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Уже через несколько минут к ним присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил.

Понеся потери, враг сменил тактику, разделившись на две группы. Следовательно, одна из групп под прикрытием своей артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых. Вторая группа пыталась обойти опорный пункт с бокового фланга. Бой длился в течение полутора часов и ВСУ удалось отбросить россиян вдали от границы.

Какая ситуация в Сумской области

В последнее время ситуация в приграничной области резко обострилась. 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты.

А 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек. Дом погибших находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.

Напомним, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, ввели эвакуацию из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.