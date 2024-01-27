Российская ДРГ расстреляла двух человек в Сумской области – что известно

Еще раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий, вы сохраните свою жизнь, — отметил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.