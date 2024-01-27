Российская ДРГ расстреляла двух человек в Сумской области – что известно

Российская разведывательно-диверсионная группа проникла в Сумскую область. ДРГ окупантов расстреляла двух человек.
ДРГ российских окупантов убила двух человек
Утром 27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинского общества в Сумской области.
Их дом находился в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной зоне Сумской области.
Жителей приграничья Сумской области снова призвали эвакуироваться в более безопасные районы.
Что известно об обстрелах Сумщины
Ночью и утром 27 января российская армия произвела 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв.
По Великописаревской общине русская армия избивала из гранатометов АГС, насчитано 7 взрывов и минометов — 2 взрыва. По Белопольской общине совершен минометный обстрел военная администрация насчитала 52 взрыва.
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