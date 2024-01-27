Российская ДРГ расстреляла двух человек в Сумской области – что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Российская ДРГ расстреляла двух человек в Сумской области – что известно

Сумская ОВА
Армія
Читати українською

Российская разведывательно-диверсионная группа проникла в Сумскую область. ДРГ окупантов расстреляла двух человек.

ДРГ российских окупантов убила двух человек

Утром 27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинского общества в Сумской области.

Их дом находился в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной зоне Сумской области.

Жителей приграничья Сумской области снова призвали эвакуироваться в более безопасные районы.

Еще раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий, вы сохраните свою жизнь, — отметил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Что известно об обстрелах Сумщины

Ночью и утром 27 января российская армия произвела 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв.

По Великописаревской общине русская армия избивала из гранатометов АГС, насчитано 7 взрывов и минометов — 2 взрыва. По Белопольской общине совершен минометный обстрел военная администрация насчитала 52 взрыва.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские ДРГ активно штурмуют границы Украины — известны детали
Сергей Наев
ДРГ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские ДРГ активизировались в Сумской и Харьковской области — ГНСУ
ГПСУ
Российские ДРГ активизировались в Сумской и Харьковской области — ГНСУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Черниговской области российская ДРГ расстреляла мужчину
В Черниговской области российская ДРГ расстреляла мужчину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.