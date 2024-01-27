Російська ДРГ розстріляла двох людей у Сумській області — що відомо

Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. Російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій, ви збережете своє життя, - зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.