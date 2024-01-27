Російська ДРГ розстріляла двох людей у Сумській області — що відомо

Російська розвідувально-диверсійна група проникла у Сумську області. ДРГ окупантів розстріляла двох осіб.
ДРГ російських окупантів вбила двох людей
Вранці 27 січня російська розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади на Сумщині.
Їх будинок знаходився у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні Сумської області.
Жителів прикордоння Сумської області знову закликали евакуюватися у безпечніші райони.
Що відомо про обстріли Сумщини
Вночі та зранку 27 січня російська армія здійснила 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух.
По Великописарівській громаді російська армія била з гранатометів АГС, нараховано 7 вибухів та мінометів - 2 вибухи. По Білопільській громаді здійснено мінометний обстріл військова адміністрація нарахувала 52 вибухи.
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