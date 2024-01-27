Російська ДРГ розстріляла двох людей у Сумській області — що відомо
Категорія
Україна
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Російська ДРГ розстріляла двох людей у Сумській області — що відомо

Сумська ОВА
Армія РФ

Російська розвідувально-диверсійна група проникла у Сумську області. ДРГ окупантів розстріляла двох осіб.

ДРГ російських окупантів вбила двох людей

Вранці 27 січня російська розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади на Сумщині.

Їх будинок знаходився у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні Сумської області.

Жителів прикордоння Сумської області знову закликали евакуюватися у безпечніші райони.

Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. Російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій, ви збережете своє життя, - зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Що відомо про обстріли Сумщини

Вночі та зранку 27 січня російська армія здійснила 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух.

По Великописарівській громаді російська армія била з гранатометів АГС, нараховано 7 вибухів та мінометів - 2 вибухи. По Білопільській громаді здійснено мінометний обстріл військова адміністрація нарахувала 52 вибухи.

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