На Чернігівщині російська ДРГ розстріляла чоловіка

Про це повідомив керівник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко.

За його словами, сталося це у Семенівській громаді - між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра.

Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка, – розповів Сергій Сергієнко. Поширити

За його словами, загиблий був 1961 року народження. Чоловік працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

Видання наголошує, що в пресслужбі оперативного командування "Північ" цю інформацію наразі не прокоментували.

Росіяни вбили на Донеччині ще одного мирного мешканця

Протягом минулої доби, 10 січня, російські окупанти вбила одного мешканця в Донецькій області. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в регіоні загинула 1831 людина.

За 10 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Залізному, - йдеться у дописі. Поширити

За словами Філашкіна, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.