Напередодні, 10 січня, у Чернігівській області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком.
На Чернігівщині російська ДРГ розстріляла чоловіка
Про це повідомив керівник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко.
За його словами, сталося це у Семенівській громаді - між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра.
За його словами, загиблий був 1961 року народження. Чоловік працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.
Видання наголошує, що в пресслужбі оперативного командування "Північ" цю інформацію наразі не прокоментували.
Росіяни вбили на Донеччині ще одного мирного мешканця
Протягом минулої доби, 10 січня, російські окупанти вбила одного мешканця в Донецькій області. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в регіоні загинула 1831 людина.
За словами Філашкіна, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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