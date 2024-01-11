Накануне, 10 января, в Черниговской области российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла автомобиль с гражданским мужчиной.

В Черниговской области российская ДРГ расстреляла мужчину

Об этом сообщил руководитель Новгород-Северского РВА Сергей Сергиенко.

По его словам, произошло это в Семеновской общине – между селами Гремячка и Леоновка. Оттуда до российской границы полкилометра.

Была информация от председателя общины, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Было мероприятие ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину, – рассказал Сергей Сергиенко. Поделиться

По его словам, погибший был 1961 года рождения. Мужчина работал водителем школьного автобуса в селе Костобобров.

Издание отмечает, что в пресс-службе оперативного командования "Север" эту информацию пока не прокомментировали.

Россияне убили в Донецкой области еще одного мирного жителя

За прошедшие сутки, 10 января, российские оккупанты убила одного жителя Донецкой области. Всего с начала полномасштабного вторжения в регионе погиб 1831 человек.

За 10 января россияне убили 1 жителя Донбасса - в Железном, - говорится в сообщении. Поделиться

По словам Филашкина, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.