Російська ДРГ намагалася у суботу, 3 лютого, прорвати кордон України на Сумщині. Після півторагодинного бою окупантів вдалося відкинути.

ДРГ росіян намагалась прорвати кордон у Сумській області

На Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, що боронять Північну операційну зону, припинено чергову спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України, — заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Поширити

Наєв розповів, що вчора, 3 лютого, о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійці одного з опорних пунктів помітили рух озброєної групи у складі десяти осіб.

Українські бійці відразу розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Вже за кілька хвилин до них приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил.

Зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи. Відтак одна з груп під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група намагалася обійти опорний пункт з бокового флангу. Бій тривав протягом півтори години та ЗСУ вдалося відкинути росіян далеко від кордону.

Яка ситуація у Сумській області

Останнім часом ситуація у прикордонні Сумської області різко загострилася. 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети.

А 27 січня російська ДРГ розстріляла двох людей. Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.

Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, ввели евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих за 5-кілометрову зону від кордону з країною-агресором.