Російські війська активізують зусилля із захоплення Авдіївки в Донецькій області. Бої нагадують битву за інше східне місто, Бахмут, де відбувались запеклі міські бої.

Чому Авдіївка така важлива

Авдіївка, в якій до війни проживало близько 32 000 мешканців, є прифронтовим містом з 2014 року. Сьогодні, за даними української влади, залишилося менше 1000 мешканців, багато з яких ховаються в підвалах та укриттях. Чиновники кажуть, що жодна будівля не залишилася неушкодженою.

Авдіївка розташована в промисловому регіоні Донбасу, за 15 км на північ від підконтрольного Росії міста Донецьк. До війни, її коксохімічний завод радянських часів був одним з найбільших виробників коксу Європі. Підтримувані Росією чиновники описують місто як "фортецю" з бетонними "бункерами". Вони кажуть, що захисники перебувають в укриттях, які не можна штурмувати без величезних втрат, і використовують коксохімічний завод як базу і склад зброї.

Президент Росії Владімір Путін 31 січня підкреслив важливість Авдіївки. Обидві сторони вважають місто ключовим для досягнення мети Росії — встановлення повного контролю над двома східними областями — Донецькою та Луганською. Це одні з чотирьох українських областей, які Росія вважає анексованими, але не має повного контролю над ними. Президент України Володимир Зеленський сам відвідав це місто у грудні.

Микола Бєлєсков з Національного інституту стратегічних досліджень, офіційного аналітичного центру в Києві, вважає, що взяття Авдіївки не змінить ситуацію на користь Москви, але "зробить ситуацію більш стійкою для окупованого Донецька як головного російського логістичного вузла". Бєлєсков вважає, що ця битва викликана бажанням Кремля зміцнити позиції західних скептиків, які закликають до скорочення підтримки України.

Українські та західні аналітики кажуть, що наступ Росії на Авдіївку призводить до величезних людських жертв. У листопаді минулого року британська військова розвідка заявила, що ці бої призвели до "одних з найвищих показників російських втрат за всю війну".

Щодня з'являються нові свіжі сили, незалежно від погоди, незалежно від будь-чого та від втрат, — розповів один із бійців 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Поширити

Чи зможуть ЗСУ зупинити можливий наступ армії РФ на Куп'янському напрямку

Як вдалося дізнатися журналістам, солдатам РФ на цій ділянці фронту протистоїть орієнтовно 10 українських бригад, які нараховують близько 20 000 військових, кілька сотень танків, бойових машин і гаубиць.

Однак головною проблемою для ЗСУ залишається брак боєприпасів. Поширити

Що важливо розуміти, маючи 5-кратну перевагу у кількості снарядів, армія РФ має можливість концентрувати артилерію, не боячись українського контрбатарейного вогню.

Ця ситуація дає Росії змогу застосовувати добре відомий підхід: систематичне знищення міських територій, роблячи їх незахищеними, — пояснила українська аналітична група Frontelligence Insight.

Журналісти також зазначають, що ефект артилерійського шквалу вже фіксують навколо Куп’янська.

Бійці ЗСУ роблять все можливе, щоб компенсувати брак боєприпасів за рахунок тисяч FPV-дронів.