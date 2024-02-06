Российские войска активизируют усилия по захвату Авдеевки в Донецкой области. Бои напоминают битву за другой восточный город, Бахмут, где происходили ожесточенные городские бои.

Почему Авдеевка так важна

Авдеевка, в которой до войны проживало около 32 000 жителей, является прифронтовым городом с 2014 года. Сегодня, по данным украинской власти, осталось менее 1000 жителей, многие прячутся в подвалах и укрытиях. Чиновники говорят, что ни одно здание не осталось невредимым.

Авдеевка расположена в промышленном регионе Донбасса, в 15 км севернее подконтрольного России города Донецка. До войны, ее коксохимический завод советских времен был одним из крупнейших производителей кокса в Европе. Поддерживаемые Россией чиновники описывают город как "крепость" с бетонными "бункерами". Они говорят, что защитники находятся в укрытиях, которые нельзя штурмовать без огромных потерь и используют коксохимический завод как базу и склад оружия.

Президент России Владимир Путин 31 января подчеркнул важность Авдеевки. Обе стороны считают город ключевым для достижения целей России — установление полного контроля за двумя восточными областями — Донецкой и Луганской. Это одни из четырех украинских областей, которые Россия считает аннексированными, но не имеет полного контроля над ними. Президент Украины Владимир Зеленский сам посетил этот город в декабре.

Николай Белесков из Национального института стратегических исследований, официального аналитического центра в Киеве, считает, что взятие Авдеевки не изменит ситуацию в пользу Москвы, но "сделает ситуацию более устойчивой для оккупированного Донецка как главного российского логистического узла". Белесков считает, что это сражение вызвано желанием Кремля укрепить позиции западных скептиков, призывающих к сокращению поддержки Украины.

Украинские и западные аналитики говорят, что наступление России на Авдеевку приводит к огромным человеческим жертвам. В ноябре прошлого года британская военная разведка заявила, что эти бои привели к "одним из самых высоких показателей российских потерь за всю войну".

Каждый день появляются новые свежие силы, независимо от погоды, независимо от чего-либо и от потерь, — рассказал один из бойцов 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Поделиться

Смогут ли ВСУ остановить возможное наступление армии РФ на Купянском направлении

Как удалось узнать журналистам, солдатам РФ на этом участке фронта противостоит ориентировочно 10 украинских бригад, насчитывающих около 20 000 военных, несколько сотен танков, боевых машин и гаубиц.

Однако главной проблемой для ВСУ остается нехватка боеприпасов. Поделиться

Что важно понимать, имея 5-кратное преимущество в количестве снарядов, армия РФ имеет возможность концентрировать артиллерию, не опасаясь украинского контрбатарейного огня.

Эта ситуация позволяет России использовать хорошо известный подход: систематическое уничтожение городских территорий, делая их незащищенными, — пояснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Журналисты также отмечают, что эффект артиллерийского шквала уже фиксируется вокруг Купянска.

Бойцы ВСУ делают все возможное, чтобы компенсировать нехватку боеприпасов за счет тысяч FPV-дронов.