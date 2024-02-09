ЗСУ знищили 910 російських солдатів та понад 20 артсистем — Генштаб

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 393 290 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 910 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6385 (+2) од,

бойових броньованих машин — 11921 (+22) од,

артилерійських систем — 9435 (+24) од,

РСЗВ — 981 (+1) од,

засоби ППО — 666 (+0) од,

літаків — 332 (+0) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7209 (+18),

крилаті ракети — 1881 (+1),

кораблі /катери — 24 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 12551 (+38) од,

спеціальна техніка — 1509 (+4)

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника біля Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника поблизу Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку окупантів західніше Вербового Запорізької області.