ВСУ поразили 2 пункта управления и 2 склада боеприпасов армии РФ — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили 2 пункта управления и 2 склада боеприпасов армии РФ — Генштаб

Генштаб ВСУ
Танк
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Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 4 безуспешных попытки штурма позиций ВСУ.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 09.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 91 боевое столкновение.

Всего враг нанес 49 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Леоновка Черниговской области, Юнаковка, Яблоновка, Кондратовка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 10 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Котляровка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 18 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 17 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 12 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Угледар Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки западнее Новопокровки и в районе Работиного Запорожской области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 4 безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под артиллерийским огнем оказался город Очаков Николаевской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Маяк, Крынки, Берислав Херсонской области. Также враг совершил обстрелы из РСЗО в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Крынки, Камышаны, Токаревка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пунктам управления, 2 складам боеприпасов противника.

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