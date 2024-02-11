ВСУ уничтожили более 900 российских оккупантов и 12 танков – Генштаб

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 395 200 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 930 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков - 6406 (+12) ед;

боевых бронированных машин - 11956 (+14) ед;

артиллерийских систем - 9475 (+16) ед;

РСЗО - 981 ед.;

средства ПВО - 666 ед;

самолетов - 332 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7257 (+22) ед;

крылатые ракеты - 1881 ед.;

корабли/катера - 24 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12592 (+13) ед;

специальная техника - 1513 (+1) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, а также юго-восточнее Выемки и Раздолевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак противника в районах населенных пунктов: Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 35 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками были отбиты 2 атаки врага вблизи Водяного Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отразили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.