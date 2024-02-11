За словами керівника пресслужби ОСУВ “Хортиця” Іллі Євлаша, українські військові та розвідка наразі не спостерігають ознак підготовки злочинної армії РФ до наступу у напрямку Харкова.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

Євлаш зазначив, що на випадок спроби наступу окупаційної армії РФ у напрямку Харкова українські військові будують фортифікаційні споруди.

Насправді, зараз ми не відмічаємо досить таких потужних якихось формувань, наступальних угруповань. Так, це можливо локальні є якісь підсилення, проте шансів на те, що вони підуть і матимуть якийсь успіх, у них немає, оскільки Харків ще на початку повномасштабного вторгнення продемонстрував, що це українське місто, - підкреслив Євлаш. Поширити

За його словами, навіть у разі спроби наступу російських окупантів у напрямку Харкова, шансів успішно реалізувати такий задум в них не має.

У противника на цьому напрямку не буде жодних шансів. Наші Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, постійно відстежується будь-яке переміщення окупантів навіть вздовж лінії фронту

Євлаш додав, що від початку масштабного збройного вторгнення Україна будує потужні фортифікаційні споруди на цьому напрямку.

Цей процес відбувається постійно. Звичайно, що постійно необхідно підвозити якісь матеріали, будувати якісь блокпости, оборонні рубежі. Не лише на цьому напрямку, а й на лиманно-куп'янському постійно посилюється фортифікація і для цього вживаються всі необхідні заходи, - зазначив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Що відомо про ситуацію на інших напрямках

За словами керівника пресцентру ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, злочинна армія РФ намагається прорвати оборону українських військових на південь від коксохімічного заводу в районі Авдіївки на Донеччині та в районі кар’єру, щоб перерізати логістичні шляхи постачання ЗСУ.

Лиховій підкреслив, що таким чином армія РФ намагається організувати оперативне оточення українських військових в Авдіївці.

Якщо вони вийдуть ближче до тієї артерії постачання, тієї дороги, яка проходить повз коксохімічний завод, трохи західніше, то постачання, логістика, заміна і посилення наших підрозділів у операційному районі Авдіївки буде дуже ускладнене, - попередив речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

Він також розповів, що 8 лютого РФ завдала авіаудару по цивільному Пункту незламності в Авдіївці, коли там у сховищі знаходилися люди.