За словами керівника пресслужби ОСУВ “Хортиця” Іллі Євлаша, українські військові та розвідка наразі не спостерігають ознак підготовки злочинної армії РФ до наступу у напрямку Харкова.
Що відомо про ситуацію на Харківщині
Євлаш зазначив, що на випадок спроби наступу окупаційної армії РФ у напрямку Харкова українські військові будують фортифікаційні споруди.
За його словами, навіть у разі спроби наступу російських окупантів у напрямку Харкова, шансів успішно реалізувати такий задум в них не має.
У противника на цьому напрямку не буде жодних шансів. Наші Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, постійно відстежується будь-яке переміщення окупантів навіть вздовж лінії фронту
Євлаш додав, що від початку масштабного збройного вторгнення Україна будує потужні фортифікаційні споруди на цьому напрямку.
Що відомо про ситуацію на інших напрямках
За словами керівника пресцентру ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, злочинна армія РФ намагається прорвати оборону українських військових на південь від коксохімічного заводу в районі Авдіївки на Донеччині та в районі кар’єру, щоб перерізати логістичні шляхи постачання ЗСУ.
Лиховій підкреслив, що таким чином армія РФ намагається організувати оперативне оточення українських військових в Авдіївці.
Він також розповів, що 8 лютого РФ завдала авіаудару по цивільному Пункту незламності в Авдіївці, коли там у сховищі знаходилися люди.
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