Екскомандувач Обʼєднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення 11 лютого з засобів масової інформації. Він перебував на посаді з 2020 року.
Заява Наєва щодо звільнення
Генерал-лейтенант Наєв заявив, що займав посаду у “складні часи — один з найважчих періодів історії України“. Він зазначив, що робота ще закінчена, адже “ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране”.
Наєв подякував всім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за службу, роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку.
Нові командувачі ЗСУ
11 лютого президент України підписав укази про призначення низки нових командувачів ЗСУ:
Новий очільник Сухопутних військ — Олександр Павлюк (замість Олександра Сирського);
Новий командувач Об'єднаних сил — Юрій Содоля (замість Сергія Наєва);
Новий командувач Десантно-штурмових військ — Ігор Скибюк (замість Максима Миргородського);
Новий командувач Сил ТРО — Ігор Плахута (замість Анатолія Баргилевича)
Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ і призначив генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше очолював Сухопутні війська.
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