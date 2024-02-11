Екскомандувач Обʼєднаних сил ЗСУ Наєв дізнався про звільнення зі ЗМІ
Категорія
Україна
Дата публікації

Екскомандувач Обʼєднаних сил ЗСУ Наєв дізнався про звільнення зі ЗМІ

Сергій Наєв
Сергій Наєв

Екскомандувач Обʼєднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення 11 лютого з засобів масової інформації. Він перебував на посаді з 2020 року. 

Заява Наєва щодо звільнення

Генерал-лейтенант Наєв заявив, що займав посаду у “складні часи — один з найважчих періодів історії України“. Він зазначив, що робота ще закінчена, адже “ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране”.

Впевнений, це нам під силу! Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з вас! Мрію про нашу Перемогу і знаю, що цей день настане!

Наєв подякував всім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за службу, роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку.

Низько вклоняюся перед загиблими Героями, які поклали своє життя за незалежність та свободу України. Вічна їм шана і пам’ять.

Нові командувачі ЗСУ

11 лютого президент України підписав укази про призначення низки нових командувачів ЗСУ:

  • Новий очільник Сухопутних військ — Олександр Павлюк (замість Олександра Сирського);

  • Новий командувач Об'єднаних сил — Юрій Содоля (замість Сергія Наєва);

  • Новий командувач Десантно-штурмових військ — Ігор Скибюк (замість Максима Миргородського);

  • Новий командувач Сил ТРО — Ігор Плахута (замість Анатолія Баргилевича)

Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ і призначив генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше очолював Сухопутні війська.

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