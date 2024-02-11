Екскомандувач Обʼєднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення 11 лютого з засобів масової інформації. Він перебував на посаді з 2020 року.

Заява Наєва щодо звільнення

Генерал-лейтенант Наєв заявив, що займав посаду у “складні часи — один з найважчих періодів історії України“. Він зазначив, що робота ще закінчена, адже “ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране”.

Впевнений, це нам під силу! Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з вас! Мрію про нашу Перемогу і знаю, що цей день настане! Поширити

Наєв подякував всім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за службу, роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку.

Низько вклоняюся перед загиблими Героями, які поклали своє життя за незалежність та свободу України. Вічна їм шана і пам’ять. Поширити

Нові командувачі ЗСУ

11 лютого президент України підписав укази про призначення низки нових командувачів ЗСУ:

Новий очільник Сухопутних військ — Олександр Павлюк (замість Олександра Сирського);

Новий командувач Об'єднаних сил — Юрій Содоля (замість Сергія Наєва);

Новий командувач Десантно-штурмових військ — Ігор Скибюк (замість Максима Миргородського);

Новий командувач Сил ТРО — Ігор Плахута (замість Анатолія Баргилевича)

Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ і призначив генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше очолював Сухопутні війська.