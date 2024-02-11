Сили тероборони, Об'єднані сили і ДШВ отримали нових командувачів
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили тероборони, Об'єднані сили і ДШВ отримали нових командувачів

Офіс Президента України
ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових командувачів Об'єднаних сил ЗСУ, Десантно-штурмових військ ЗСУ та Сил територіальної оборони.

Юрій Содоль — новий Командувач об'єднаних сил ЗСУ

Президент звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил. На його місце призначили Юрія Содоля.

Герой України генерал-лейтенант Юрій Содоль з 2018 року командував Морською піхотою України, раніше — командир оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» (Вугледарський напрямок).

Перший заступник командувача Десантно-штурмових військ (2015—2018), командир 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади (2007—2015).

Юрій Содоль

Ігор Скибюк — новий Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ

Замість Максима Миргородського посаду Командувача ДШВ отримав Ігор Скибюк.

Герой України бригадний генерал Ігор Скибюк з 2023 року був заступником командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Раніше — командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, у 2016 році підполковник Ігор Скибюк був командувачем українських частин у міжнародних навчаннях «Кленова арка-2016».

Ігор Скибюк

Ігор Плахута — новий Командувач Сил територіальної оборони

Новий командувач Сил ТРО — Ігор Плахута. Він замінив Анатолія Баргилевича.

Генерал-майор Ігор Плахута у 2014 році був командувачем управлінням Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС України, у 2009 — командир 169-го учбового центру Сухопутних військ Збройних Сил України.

Ігор Плахута

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