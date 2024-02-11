Силы терробороны, Объединенные силы и ДШВ получили новых командующих

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых командующих Объединенных сил ВСУ, Десантно-штурмовых войск ВСУ и Сил территориальной обороны.
Юрий Содоль — новый Командующий объединенными силами ВСУ
Президент уволил Сергея Наева с должности Командующего объединенными силами. На его место был назначен Юрий Содоля.
Герой Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль с 2018 года командовал Морской пехотой Украины, ранее командир оперативно-тактической группировки «Донецк» (Угледарское направление).
Первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками (2015—2018), командир 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады (2007—2015).
Игорь Скибюк — новый Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ
Вместо Максима Миргородского должность Командующего ДШВ получил Игорь Скибюк.
Герой Украины бригадный генерал Игорь Скибюк с 2023 года был заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины.
Ранее командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в 2016 году подполковник Игорь Скибюк был командующим украинскими частями в международных учениях «Кленовая арка-2016».
Игорь Плахута — новый Командующий Сил территориальной обороны
Новый командующий Сил ТРО — Игорь Плахута. Он заменил Анатолия Баргилевича.
Генерал-майор Игорь Плахута в 2014 году был командующим управлением Южного территориального командования Внутренних войск МВД Украины, в 2009 — командир 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
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