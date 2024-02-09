Зеленский назначил нового начальника Генштаба

Президент Украины назначил на должность начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Анатолия Баргилевича.
Генштаб ВСУ возглавил Баргилевич
Зеленский сообщил о назначении Анатолия Баргилевича начальником Генерального штаба ВСУ вместо Сергея Шапталы.
Об этом Глава государства сказал в вечернем видеообращении.
Зеленский добавил, что сегодня главнокомандующий Александр Сырский определил кандидатуры заместителей, "и я подпишу соответствующие указы".
Также определены заместители начальника Генерального штаба. Все ребята – боевые, профессиональные, каждый – с четким знанием фронта и реальными потребностями украинских воинов.
Президент проинформировал, что новый главнокомандующий ВСУ вместе с министром обороны провел беседы с партнерами из Германии, Франции, США, которые были посвящены снабжению, восполнению дефицита снарядов и другого оружия.
Новый начальник Генштаба ВСУ: что известно
Анатолий Баргилевич родился 8 апреля 1969 года в селе Емельяновка Житомирской области. Окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.
В начальный период российско-украинской войны в 2014 году Баргилевич занимал должность руководителя управления оперативной подготовки Главного оперативного управления Генштаба. Позже он служил в штабе Антитеррористической операции.
54-летний Анатолий Баргилевич – генерал-майор Вооруженных сил Украины, с 2022 года – начальник штаба восточной группировки войск. В 2020-2022 годах был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне.
9 октября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил территориальной обороны ВСУ. Им стал Анатолий Баргилевич.
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