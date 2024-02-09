Зеленський призначив нового начальника Генштабу

Президент України призначив на посаду начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.
Генштаб ЗСУ очолив Баргилевич
Зеленський повідомив про призначення Анатолія Баргилевича начальником Генерального штабу ЗСУ замість Сергія Шаптали.
Про це Глава держави сказав у вечірному відеозверненні.
Зеленський додав, що сьогодні головнокомандувач Олександр Сирський визначив кандидатури заступників, «і я підпишу відповідні укази».
Також визначені заступники начальника Генерального штабу. Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів.
Президент поінформував, що новий головнокомандувач ЗСУ разом із міністром оборони провів розмови з партнерами з Німеччини, Франції, США, які були присвячені постачанню, поповненню дефіциту снарядів та іншої зброї.
Новий начальник Генштабу ЗСУ: що відомо
Анатолій Баргилевич народився 8 квітня 1969 року в селі Омелянівка Житомирської області. Закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.
У початковий період російсько-української війни у 2014 році Баргилевич обіймав посаду керівника управління оперативної підготовки Головного оперативного управління Генштабу. Пізніше він служив у штабі Антитерористичної операції.
54-річний Анатолій Баргилевич – генерал-майор Збройних сил України, з 2022 року – начальник штабу східного угруповання військ. У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.
9 жовтня 2023 року президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Ним став Анатолій Баргилевич.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-