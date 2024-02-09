Зеленський призначив нового начальника Генштабу
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський призначив нового начальника Генштабу

Офіс Президента України
Зеленський

Президент України призначив на посаду начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Генштаб ЗСУ очолив Баргилевич

Зеленський повідомив про призначення Анатолія Баргилевича начальником Генерального штабу ЗСУ замість Сергія Шаптали.

Про це Глава держави сказав у вечірному відеозверненні.

Сьогодні проводив наради з командуванням наших Сил оборони й безпеки України та міністром оборони Рустемом Умєровим. За результатами нарад... провів заміну керівника Генерального штабу Збройних сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі.

В.Зеленський

В.Зеленський

Президент України

Зеленський додав, що сьогодні головнокомандувач Олександр Сирський визначив кандидатури заступників, «і я підпишу відповідні укази».

Також визначені заступники начальника Генерального штабу. Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів.

Президент поінформував, що новий головнокомандувач ЗСУ разом із міністром оборони провів розмови з партнерами з Німеччини, Франції, США, які були присвячені постачанню, поповненню дефіциту снарядів та іншої зброї.

Анатолій Баргилевич
mil.gov.ua

Новий начальник Генштабу ЗСУ: що відомо

Анатолій Баргилевич народився 8 квітня 1969 року в селі Омелянівка Житомирської області. Закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

У початковий період російсько-української війни у 2014 році Баргилевич обіймав посаду керівника управління оперативної підготовки Головного оперативного управління Генштабу. Пізніше він служив у штабі Антитерористичної операції.

54-річний Анатолій Баргилевич – генерал-майор Збройних сил України, з 2022 року – начальник штабу східного угруповання військ. У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.

9 жовтня 2023 року президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Ним став Анатолій Баргилевич.

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