Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками

Генерал-лейтенант Александр Павлюк стал новым командующим Сухопутными войсками. Эту должность занимал Александр Сырский до того, как его назначили новым главнокомандующим ВСУ.

Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначили Александра Павлюка

Соответствующий указ подписал президент Украины.

Ранее Сухопутными войсками командовал Александр Сырский, назначенный 8 февраля главнокомандующим ВСУ .

Александр Павлюк был первым замминистра обороны. Накануне правительство уволило его с этой должности, объяснив переходом на другую.

Что известно о генерале-лейтенанте Павлюке

С июля 2006 по апрель 2007 года Павлюк командовал украинским миротворческим контингентом в Косово, а с 2010 по 2015 год — 24-й отдельной механизированной бригадой.

Будучи комбригом, с марта 2014 года Павлюк активно участвовал в отражении российской агрессии против Украины. Бригада под его командованием отличилась в ходе увольнения Славянская, Краматорская, Северская и Лисичанская.

Олександр Павлюк (фото – wikipedia.org)

В 2015-2017 годах Павлюк был первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск, а с 2017 по 2020 год — командующим этого же командования.

С 2020 по июль 2021 Павлюк занимал должность командующего подготовкой Командования Сухопутных войск, а с июля 2021 по март 2022 — командующего операции Объединенных сил (ООС). После начала полномасштабного вторжения в Украину Павлюк руководил обороной на востоке Украины.

В марте 2022 года Павлюк был назначен председателем Киевской ОВА. Этот пост он занимал до мая того же года. В должности главы ОВА отвечал за обеспечение организации обороны Киева и Киевской области.

С мая 2022 по февраль 2023 Павлюк был заместителем командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. А с февраля 2023 по 10 февраля 2024 — занимал должность первого заместителя министра обороны.