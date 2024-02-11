Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк став новим командувачем Сухопутних військ. Цю посаду обіймав Олександр Сирського до того, як його призначили новим головнокомандувачем ЗСУ.

Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначили Олександра Павлюка

Відповідний указ підписав президент України.

Раніше Сухопутними військами командував Олександр Сирський, якого 8 лютого призначили головнокомандувачем ЗСУ.

Олександр Павлюк був першим заступником міністра оборони. Напередодні уряд звільнив його з цієї посади, пояснивши переходом на іншу.

Що відомо про генерала-лейтенанта Павлюка

З липня 2006 по квітень 2007 року Павлюк командував українським миротворчим контингентом в Косово, а з 2010 по 2015 рік — 24-ю окремою механізованою бригадою.

Бувши комбригом, з березня 2014 року Павлюк брав активну участь у відбиті російської агресії проти України. Бригада під його командуванням відзначилась в ході звільнення Слов'янська, Краматорська, Сіверська та Лисичанська.

Олександр Павлюк (фото – wikipedia.org)

У 2015-2017 роках Павлюк був першим заступник командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ, а з 2017 по 2020 рік — командувачем цього ж командування.

З 2020 по липень 2021 року Павлюк обіймав посаду командувача підготовки Командування Сухопутних військ, а з липня 2021 по березень 2022 року — командувача операції Об'єднаних сил (ООС). Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Павлюк керував обороною на сході України.

У березні 2022 року Павлюка призначили головою Київської ОВА. Цю посаду він обіймав до травня того ж року. На посаді голови ОВА відповідав за забезпечення організації оборони Києва та Київської області.

З травня 2022 року по лютий 2023 року Павлюк був заступником командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. А з лютого 2023 року по 10 лютого 2024 — обіймав посаду першого заступника міністра оборони.