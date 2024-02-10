Зеленский снова анонсировал изменения в Силах обороны Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский снова анонсировал изменения в Силах обороны Украины

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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10 февраля в Офисе президента Украины состоялась встреча главы государства Владимира Зеленского с военным руководством.

Обновление сил обороны Украины. Зеленский обещает новые решения

Как сообщает украинский лидер, он провел совещания по обновлению Сил обороны.

Кроме того, президент в очередной раз анонсировал важные изменения.

Важные совещания сегодня. Продолжаем обновление сил обороны и безопасности Украины. Команда – эффективная. Изменения – будут. Больше сил для Украины. Больше возможностей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также он опубликовал фотографии с участниками встречи.

На фотографиях можно увидеть нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и главу Минобороны Украины Рустема Умерова.

Зеленский записал новое обращение к украинцам

По словам главы государства, 10 февраля он проводил совещания с военным руководством и Кабмином.

Президент подчеркнул, что он продолжает перезагрузку команды управления в Силах обороны.

Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезен именно на общеармейском уровне.

Зеленский обращает внимание на то, что заместителями Главкома Александра Сырского стали:

  • полковник Вадим Сухаревский – его направление – это беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами;

  • полковник Андрей Лебеденко – его направление – это инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем. Требуется четкая практика работы с новыми технологиями.

Заместителями начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины согласовал кандидатуры бригадного генерала Владимира Горбатюка – его направление – это оперативная работа, работа штабов, планирование, управление: в каждом штабе должны полностью понимать фронт, – бригадного генерала Алексея Шевченко – его направление – это логистика, максимальное качество логистики в нашей армии, – бригадного генерала Михаила Драпатого – он будет отвечать за подготовку, качественную тренировку наших военных.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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