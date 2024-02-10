Зеленский снова анонсировал изменения в Силах обороны Украины

10 февраля в Офисе президента Украины состоялась встреча главы государства Владимира Зеленского с военным руководством.
Обновление сил обороны Украины. Зеленский обещает новые решения
Как сообщает украинский лидер, он провел совещания по обновлению Сил обороны.
Кроме того, президент в очередной раз анонсировал важные изменения.
Также он опубликовал фотографии с участниками встречи.
На фотографиях можно увидеть нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и главу Минобороны Украины Рустема Умерова.
Зеленский записал новое обращение к украинцам
По словам главы государства, 10 февраля он проводил совещания с военным руководством и Кабмином.
Президент подчеркнул, что он продолжает перезагрузку команды управления в Силах обороны.
Зеленский обращает внимание на то, что заместителями Главкома Александра Сырского стали:
полковник Вадим Сухаревский – его направление – это беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами;
полковник Андрей Лебеденко – его направление – это инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем. Требуется четкая практика работы с новыми технологиями.
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