Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Агееву

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Вячеславу Агееву. Его подразделение впервые уничтожило гиперзвуковую российскую ракету "Кинжал".
Подполковник Агеев получил звание Героя Украины
Как отмечается в указе, звание Героя Украины Агееву присвоили с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, обнаруженные в защите территориальной целостности и суверенитета Украины.
Позже в своем вечернем обращении глава государства подчеркнул, что Агеев уже сейчас в истории нашего государства.
Уничтожение первого "Кинжала"
Глава государства не уточнил, о какой именно ракете идет речь, но в мае 2023 года наши защитники впервые сбили российский "Кинжал".
Россияне неоднократно утверждали, что Украине этого не удастся сделать с помощью переданных западными союзниками зенитных ракетных комплексов Patriot, но они соврали в очередной раз.
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