Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Агееву
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Агееву

Офис Президента Украины
Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Агееву
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Вячеславу Агееву. Его подразделение впервые уничтожило гиперзвуковую российскую ракету "Кинжал".

Подполковник Агеев получил звание Героя Украины

Как отмечается в указе, звание Героя Украины Агееву присвоили с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, обнаруженные в защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

Позже в своем вечернем обращении глава государства подчеркнул, что Агеев уже сейчас в истории нашего государства.

Именно его подразделение в мае 23 года впервые уничтожило российскую баллистическую цель — ракету, которой в Москве всегда хвастались, что никто не сможет ее сбить. Украинцы смогли, - подчеркнул президент.

Уничтожение первого "Кинжала"

Глава государства не уточнил, о какой именно ракете идет речь, но в мае 2023 года наши защитники впервые сбили российский "Кинжал".

Россияне неоднократно утверждали, что Украине этого не удастся сделать с помощью переданных западными союзниками зенитных ракетных комплексов Patriot, но они соврали в очередной раз.

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