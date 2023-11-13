Зеленский присвоил звание Героя Украины Мустафе Джемилеву — видео

Президент Владимир Зеленский встретился с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым на день его 80-летия и присвоил ему звание Героя Украины.
Мустафа Джемилев получил звание Героя Украины
Зеленский поздравил Мустафу Джемилева с юбилеем и поблагодарил за отстаивание интересов Украины и его борьбу за права крымских татар.
Мустафа Джемилев поблагодарил Зеленского за работу, проводимую в направлении защиты прав крымских татар.
Большое интервью С Мустафой Джемилевым
В интервью online.ua Мустафа Джемилев рассказал о работе с Владимиром Зеленским, совместных планах с Рустемом Умеровым, разговоре с Путиным и видении неизбежного освобождения Крыма.