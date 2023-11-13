Зеленский присвоил звание Героя Украины Мустафе Джемилеву — видео

Президент Владимир Зеленский встретился с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым на день его 80-летия и присвоил ему звание Героя Украины.

Мустафа Джемилев получил звание Героя Украины

Зеленский поздравил Мустафу Джемилева с юбилеем и поблагодарил за отстаивание интересов Украины и его борьбу за права крымских татар.

Хочу поблагодарить вас за то, что мы вместе в этой борьбе. Желаю вам много здоровья, чтобы увидеть нашу справедливую победу, восстановление территориальной целостности и суверенитет Украины. Крым – это Украина. Поделиться

За вклад в становление и развитие независимого Украинского государства, мужество и самоотверженность в отстаивании прав крымскотатарского народа, многолетнюю плодотворную политическую и общественную деятельность Президент присвоил Мустафе Джемилеву звание Героя Украины и вручил орден Государства, - говорится в сообщении Офиса президента. Поделиться

Мустафа Джемилев поблагодарил Зеленского за работу, проводимую в направлении защиты прав крымских татар.

Ваши слова о том, что эта война не может быть закончена, пока не будет освобожден последний квадратный метр нашей территории, вселяют уверенность, что мы обретем свободу. Мне уже 80 лет, и у меня на этой земле еще одна мечта: вернуться на свою родину и быть похороненным на своей земле. Поделиться

Большое интервью С Мустафой Джемилевым

В интервью online.ua Мустафа Джемилев рассказал о работе с Владимиром Зеленским, совместных планах с Рустемом Умеровым, разговоре с Путиным и видении неизбежного освобождения Крыма.