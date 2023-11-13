Зеленський присвоїв звання Героя України Мустафі Джемілєву — відео

Президент Володимир Зеленський зустрівся із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим на день його 80-річчя та присвоїв йому звання Героя України.

Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України

Зеленський привітав Мустафу Джемілєва з ювілеєм і подякував за відстоювання інтересів України та його боротьбу за права кримських татар.

Хочу подякувати вам за те, що ми разом у цій боротьбі. Бажаю вам багато здоров’я, щоб побачити нашу справедливу перемогу, відновлення територіальної цілісності й суверенітету України. Крим – це Україна. Поширити

За внесок у становлення та розбудову незалежної Української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримськотатарського народу, багаторічну плідну політичну та громадську діяльність Президент присвоїв Мустафі Джемілєву звання Героя України та вручив орден Держави, - йдеться в повідомленні Офісу президента. Поширити

Мустафа Джемілєв подякував Зеленському за роботу, яка проводиться в напрямі захисту прав кримських татар.

Ваші слова про те, що ця війна не може бути закінчена доти, поки не буде звільнено останній квадратний метр нашої території, вселяють упевненість, що ми здобудемо свободу. Мені сьогодні вже 80 років, і в мене на цій землі ще одна мрія: повернутися на свою батьківщину й бути похованим на своїй землі. Поширити

Велике інтерв’ю З Мустафою Джемілєвим

В інтерв’ю online.ua Мустафа Джемілєвив розповів про роботу з Володимиром Зеленським, спільні плани з Рустемом Умєровим, розмову з Путіним та бачення неминучого звільнення Криму.