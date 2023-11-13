Зеленський присвоїв звання Героя України Мустафі Джемілєву — відео

Президент Володимир Зеленський зустрівся із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим на день його 80-річчя та присвоїв йому звання Героя України.
Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України
Зеленський привітав Мустафу Джемілєва з ювілеєм і подякував за відстоювання інтересів України та його боротьбу за права кримських татар.
Мустафа Джемілєв подякував Зеленському за роботу, яка проводиться в напрямі захисту прав кримських татар.
Велике інтерв’ю З Мустафою Джемілєвим
В інтерв’ю online.ua Мустафа Джемілєвив розповів про роботу з Володимиром Зеленським, спільні плани з Рустемом Умєровим, розмову з Путіним та бачення неминучого звільнення Криму.