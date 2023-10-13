Героя Украины посмертно. Украинцы призывают присвоить звание пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову

Пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову призывают присвоить звание Героя Украины. Петиция об этом появилась на сайте президента.

Присвоение Героя Украины Андрею Пильщикову

На сайте президента Украины создана петиция о присвоении звания Герой Украины (посмертно) Пильщикову Андрею Борисовичу, летчику-истребителю 40 БрТА Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, майору (посмертно).

Присоединиться и подписать петицию можно по ссылке.

В память о самоотверженности и весомом боевом вкладе в будущую Победу Украины, исключительно важную деятельность в политической и социальной сферах, просим Вас присвоить Пильщикову Андрею Борисовичу почетное звание «Герой Украины» с удостоением ордена «Золотая Звезда». Поделиться

В настоящее время петиция имеет более 2,5 тыс. голосов. Ей необходимо набрать 25 тыс. подписей за следующие 88 дней для рассмотрения президентом.

В частности, петицию о присвоении Андрею Пильщикову звания Герой Украины опубликовала его мать.

Что известно об Андрее Пильщикове

Авторы петиции отмечают, что Андрей Пильщиков с первой минуты встал на защиту Украины, совершил более 100 боевых вылетов, имел подтвержденные сбитые аэроцели: ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Также "Джус" входил в состав официальных делегаций и межведомственных групп, лоббировавших предоставление Украине современных истребителей. Для этого совершил поездку в Вашингтон.

За короткий срок, не прерывая боевых миссий, Андрей Пильщиков организовал предварительную языковую и техническую подготовку отобранной группы летчиков с целью сокращения сроков обучения за рубежом. Поделиться

Напомним, что 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа, в которой погибли трое украинских летчиков, среди которых был известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным JUICE.