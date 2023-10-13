Героя Украины посмертно. Украинцы призывают присвоить звание пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову

Пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову призывают присвоить звание Героя Украины. Петиция об этом появилась на сайте президента.
Присвоение Героя Украины Андрею Пильщикову
На сайте президента Украины создана петиция о присвоении звания Герой Украины (посмертно) Пильщикову Андрею Борисовичу, летчику-истребителю 40 БрТА Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, майору (посмертно).
Присоединиться и подписать петицию можно по ссылке.
В настоящее время петиция имеет более 2,5 тыс. голосов. Ей необходимо набрать 25 тыс. подписей за следующие 88 дней для рассмотрения президентом.
В частности, петицию о присвоении Андрею Пильщикову звания Герой Украины опубликовала его мать.
Что известно об Андрее Пильщикове
Авторы петиции отмечают, что Андрей Пильщиков с первой минуты встал на защиту Украины, совершил более 100 боевых вылетов, имел подтвержденные сбитые аэроцели: ракеты и беспилотные летательные аппараты.
Также "Джус" входил в состав официальных делегаций и межведомственных групп, лоббировавших предоставление Украине современных истребителей. Для этого совершил поездку в Вашингтон.
Напомним, что 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа, в которой погибли трое украинских летчиков, среди которых был известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным JUICE.
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