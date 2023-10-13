Героя Украины посмертно. Украинцы призывают присвоить звание пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову
Категория
Украина
Дата публикации

Героя Украины посмертно. Украинцы призывают присвоить звание пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову

Андрей "Джус" Пильщиков
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Источник:  Электронные петиции

Пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову призывают присвоить звание Героя Украины. Петиция об этом появилась на сайте президента.

Присвоение Героя Украины Андрею Пильщикову

На сайте президента Украины создана петиция о присвоении звания Герой Украины (посмертно) Пильщикову Андрею Борисовичу, летчику-истребителю 40 БрТА Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, майору (посмертно).

Присоединиться и подписать петицию можно по ссылке.

В память о самоотверженности и весомом боевом вкладе в будущую Победу Украины, исключительно важную деятельность в политической и социальной сферах, просим Вас присвоить Пильщикову Андрею Борисовичу почетное звание «Герой Украины» с удостоением ордена «Золотая Звезда».

В настоящее время петиция имеет более 2,5 тыс. голосов. Ей необходимо набрать 25 тыс. подписей за следующие 88 дней для рассмотрения президентом.

В частности, петицию о присвоении Андрею Пильщикову звания Герой Украины опубликовала его мать.

Что известно об Андрее Пильщикове

Авторы петиции отмечают, что Андрей Пильщиков с первой минуты встал на защиту Украины, совершил более 100 боевых вылетов, имел подтвержденные сбитые аэроцели: ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Также "Джус" входил в состав официальных делегаций и межведомственных групп, лоббировавших предоставление Украине современных истребителей. Для этого совершил поездку в Вашингтон.

За короткий срок, не прерывая боевых миссий, Андрей Пильщиков организовал предварительную языковую и техническую подготовку отобранной группы летчиков с целью сокращения сроков обучения за рубежом.

Напомним, что 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа, в которой погибли трое украинских летчиков, среди которых был известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным JUICE.

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