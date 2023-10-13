Героя України посмертно. Українці закликають присвоїти звання пілоту Андрію "Джусу" Пільщикову

Пілоту Андрію "Джусу" Пільщикову закликають присвоїти звання Героя України. Петиція про це з'явилася на сайті президента.

Присвоєння Героя України Андрію Пільщикову

На сайті президента України створено петицію про присвоєння звання Герой України (посмертно) Пільщикову Андрію Борисовичу, льотчику-винищувачу 40 БрТА Повітряних сил Збройних Сил України, майору (посмертно).

Доєднатись та підписати петицію можна за посиланням.

У памʼять про самовідданість та вагомий бойовий внесок у майбутню Перемогу України, виключно важливу діяльність у політичній та соціальній сферах, просимо Вас присвоїти Пільщикову Андрію Борисовичу почесне звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Поширити

Наразі петиція має більше 2,5 тис голосів. Їй необхідно набрати 25 тис підписів за наступні 88 днів для розгляду президентом.

Зокрема петицію про присвоєння Андрію Пільщикову звання Герой України опублікувала його мати.

Що відомо про Андрія Пільщикова

Автори петиції зазначають, що Андрій Пільщиков з першої хвилини став на захист України, здійснив понад 100 бойових вильотів, мав підтверджені збиті аероцілі: ракети та безпілотні літальні апарати.

Також "Джус" входив до складу офіційних делегацій та міжвідомчих груп, які лобіювали надання Україні сучасних винищувачів. Для цього здійснив поїздку до Вашингтона.

За короткий строк, не перериваючи бойових місій, Андрій Пільщиков організував попередню мовну та технічну підготовку відібраної групи льотчиків з метою скорочення термінів їх навчання за кордоном. Поширити

Нагадаємо, що 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа у якій загинуло троє українських льотчиків, серед яких був відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний “JUICE”.