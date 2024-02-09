Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику Агеєву
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику Агеєву

Офіс Президента України
Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику Агеєву

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику В'ячеславу Агеєву. Його підрозділ вперше знищив гіперзвукову російську ракету "Кинжал".

Підполковник Агеєв отримав звання Героя України

Як зазначається в указі, звання Героя України Агеєву присвоїли з врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність та героїзм, які були виявлені у захисті територіальної цілісності та суверенітету України.

Пізніше у своєму вечірньому зверненні глава держави наголосив, що Агеєв — вже зараз в історії нашої держави.

Саме його підрозділ у травні 23 року вперше знищив російську балістичну ціль — ракету, якою в Москві завжди хвалилися, нібито ніхто не зможе її збити. Українці змогли, — наголосив президент.

Знищення першого "Кинджала"

Глава держави не уточнив, про яку саме ракету йдеться, але у травні 2023 року наші захисники вперше збили російський "Кинжал".

Росіяни неодноразово стверджували, що Україні цього не вдасться зробити за допомогою переданих західними союзниками зенітних ракетних комплексів Patriot, але вони збрехали в черговий раз.

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