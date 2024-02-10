Зеленський знову анонсував зміни у Силах оборони України
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський знову анонсував зміни у Силах оборони України

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
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10 лютого в Офісі президента України відбулася зустріч глави держави Володимира Зеленського з військових керівництвом.

Оновлення Сил оборони України. Зеленський обіцяє нові рішення

Як повідомляє український лідер, він провів наради щодо оновлення Сил оборони.

Окрім того, президент вкотре анонсував важливі зміни.

Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда — ефективна. Зміни — будуть. Більше сили для України. Більше можливостей, — пообіцяв Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також він опублікував фото з учасниками зустрічі.

На світлинах можна побачити нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та главу Міноборони України Рустема Умєрова.

Зеленський записав нове звернення до українців

За словами глави держави, протягом 10 лютого він проводив наради з військовим керівництвом та Кабміном.

Президент наголосив, що він продовжує перезавантаження команди управління в Силах оборони.

Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні.

Зеленський звертає увагу на те, що заступниками Головкома Олександра Сирського стали:

  • полковник Вадим Сухаревський — його напрямок — це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами;

  • полковник Андрій Лебеденко — його напрямок — це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем. Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями.

Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка — його напрямок — це оперативна робота, робота штабів, планування, управління: в кожному штабі мають на сто відсотків розуміти фронт, — бригадного генерала Олексія Шевченка — його напрямок — це логістика, максимальна якість логістики у нашій армії, — бригадного генерала Михайла Драпатого — він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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