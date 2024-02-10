Зеленський знову анонсував зміни у Силах оборони України

10 лютого в Офісі президента України відбулася зустріч глави держави Володимира Зеленського з військових керівництвом.
Оновлення Сил оборони України. Зеленський обіцяє нові рішення
Як повідомляє український лідер, він провів наради щодо оновлення Сил оборони.
Окрім того, президент вкотре анонсував важливі зміни.
Також він опублікував фото з учасниками зустрічі.
На світлинах можна побачити нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та главу Міноборони України Рустема Умєрова.
Зеленський записав нове звернення до українців
За словами глави держави, протягом 10 лютого він проводив наради з військовим керівництвом та Кабміном.
Президент наголосив, що він продовжує перезавантаження команди управління в Силах оборони.
Зеленський звертає увагу на те, що заступниками Головкома Олександра Сирського стали:
полковник Вадим Сухаревський — його напрямок — це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами;
полковник Андрій Лебеденко — його напрямок — це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем. Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-