Зеленский изменил состав Ставки и СНБО
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский изменил состав Ставки и СНБО

Офис Президента Украины
Зеленский изменил состав Ставки и СНБО
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Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего и состав Совета нацбезопасности и обороны .

Зеленский изменил состав Ставки и СНБО

Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего нового главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского. Также указом №67 глава государства вывел из состава Ставки Валерия Залужного.

Другим указом Зеленский ввел Сырского в состав Совета нацбезопасности и обороны. В то же время был выведен из состава СНБО Валерий Залужный и бывший министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Перестановки в ВСУ

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский, до этого он был командующим Сухопутными войсками.

Кроме того, Зеленский сменил командование Генерального штаба ВСУ. Новым начальником назначен Анатолий Баргилевич.

Также планируются другие перестановки в ВСУ.

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