Финский суд освободил российского боевика Петровского и отказал в экстрадиции

Верховный суд Финляндии не дал согласие на экстрадицию в Украину российского боевика Яна Петровского из-за условий содержания в украинских тюрьмах и приказал немедленно его освободить.

Финский суд отказал Украине в экстрадиции неонациста

Россиянин фигурирует в расследовании Службы безопасности Украины по подозрению в участии в террористической организации. По данным следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

Верховный суд Финляндии пояснил, что не может дать согласие на выдачу Петровского из-за условий содержания в украинских тюрьмах. Суд сослался на решение ЕСПЧ, согласно которому условия в украинских тюрьмах нарушают статью 3 Европейской конвенции по правам человека.

Финский Верховный суд считает, что Тордену будет угрожать "унижающее достоинство обращения", если его экстрадируют в Украину.

В конце октября, напоминает издание, Верховный суд Швеции также принял аналогичное решение по делу об экстрадиции на основании условий заключения в Украине.

Согласно сообщениям, условия содержания в украинских тюрьмах во время войны еще больше ухудшились и могут представлять угрозу жизни и здоровью. Также поступают сообщения о пытках и насилии, в том числе в отношении лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Россией, – пишет финская газета. Поделиться

Верховный суд постановил, что нет оснований для содержания Петровского под стражей для обеспечения его возможной экстрадиции. Суд приказал немедленно уволить его, если нет иных оснований для его содержания.

Задержание Петровского в Финляндии

Российский боевик был задержан полицией Финляндии 25 августа. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет его экстрадировать.

Воислав Торден (Ян Петровский) является лидером и командиром российского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, также Торден воевал на стороне Башара Асада в Сирии.

В конце августа стало известно, что Торден попросил его экстрадировать в РФ.