Финский суд освободил российского боевика Петровского и отказал в экстрадиции

Верховный суд Финляндии не дал согласие на экстрадицию в Украину российского боевика Яна Петровского из-за условий содержания в украинских тюрьмах и приказал немедленно его освободить.
Финский суд отказал Украине в экстрадиции неонациста
Россиянин фигурирует в расследовании Службы безопасности Украины по подозрению в участии в террористической организации. По данным следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".
Верховный суд Финляндии пояснил, что не может дать согласие на выдачу Петровского из-за условий содержания в украинских тюрьмах. Суд сослался на решение ЕСПЧ, согласно которому условия в украинских тюрьмах нарушают статью 3 Европейской конвенции по правам человека.
Финский Верховный суд считает, что Тордену будет угрожать "унижающее достоинство обращения", если его экстрадируют в Украину.
В конце октября, напоминает издание, Верховный суд Швеции также принял аналогичное решение по делу об экстрадиции на основании условий заключения в Украине.
Верховный суд постановил, что нет оснований для содержания Петровского под стражей для обеспечения его возможной экстрадиции. Суд приказал немедленно уволить его, если нет иных оснований для его содержания.
Задержание Петровского в Финляндии
Российский боевик был задержан полицией Финляндии 25 августа. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет его экстрадировать.
Воислав Торден (Ян Петровский) является лидером и командиром российского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, также Торден воевал на стороне Башара Асада в Сирии.
В конце августа стало известно, что Торден попросил его экстрадировать в РФ.
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