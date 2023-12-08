Фінський суд звільнив російського бойовика Петровського та відмовив у екстрадиції

Верховний суд Фінляндії не дав згоду на екстрадицію до України російського бойовика Яна Петровського через умови утримання в українських в'язницях та наказав негайно його звільнити.

Фінський суд відмовив Україні в екстрадиції неонациста

Росіянин фігурує у розслідуванні Служби безпеки України за підозрою в участі у терористичній організації. За даними слідства, Петровський у 2014 році спільно з терористами "ЛНР" воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".

Верховний суд Фінляндії пояснив, що не може дати згоду на видачу Петровського через умови утримання в українських в'язницях. Суд послався на рішення ЄСПЛ, за яким умови в українських в’язницях порушують статтю 3 Європейської конвенції з прав людини.

Фінський Верховний суд вважає, що Тордену буцімто загрожуватиме "принижуюче гідність поводження", якщо його екстрадують в Україну.

Наприкінці жовтня, нагадує видання, Верховний суд Швеції також ухвалив аналогічне рішення у справі про екстрадицію особи на підставі умов ув'язнення в Україні.

Згідно з повідомленнями, умови утримання в українських в'язницях під час війни ще більше погіршилися і можуть становити загрозу життю і здоров'ю. Також надходять повідомлення про катування і насильство, в тому числі щодо осіб, підозрюваних у співпраці з Росією, – пише фінська газета. Поширити

Верховний суд постановив, що більше немає підстав для утримання Петровського під вартою для забезпечення його можливої екстрадиції. Суд наказав негайно звільнити його, якщо немає інших підстав для його утримання.

Затримання Петровського у Фінляндії

Російського бойовика затримала поліція Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його.

Воїслав Торден (Ян Петровський) є лідером і командиром російського воєнізованого формування "Оперативна група "Русич". Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Торден воював на боці Башара Асада в Сирії.

Наприкінці серпня стало відомо, що Торден попросив екстрадувати його до РФ.