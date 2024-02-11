Нав'язують образ росіянина. РФ запустила дезінформаційну кампанію проти Сирського
Категорія
Україна
Дата публікації

Нав'язують образ росіянина. РФ запустила дезінформаційну кампанію проти Сирського

Олександр Сирський
Джерело:  ЦПД

Російські пропагандисти намагаються навʼязати новому Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському образ «радянської та російської» людини.

Дискредитаційна кампанія проти Сирського

ЦПД попереджає, що пропагандисти активно шукають родичів Сирського у РФ, «друзів родини», в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом.

Головна мета цієї кампанії — дискредитація Головкома і зниження довіри до ЗСУ.

У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що підтримка кампанії про те, що Головком є «російською людиною» — це підігравання ворожій дезінформації.

Важливо памʼятати:

  • Сирський тривалий час був частиною команди Валерія Залужного.

  • Він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини. Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти рф

  • Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ.

Сирського призначили Головкомом ЗСУ

8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом, і дякую всім українським воїнам, які героїчно витягають цю війну на собі

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

президент України

Новим головнокомандувачем призначено Олександра Сирського, який з 2019 року командував Сухопутними військами ЗСУ.

На початку 2000-х Сирський командував 72-ю механізованою дивізією у Білій Церкві.

У 2013 році був заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, відповідав за співпрацю з НАТО. На початку війни на сході України у 2014 році Сирський очолив штаб АТО.

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