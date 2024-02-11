Олександр Сирський

Російські пропагандисти намагаються навʼязати новому Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському образ «радянської та російської» людини.
Дискредитаційна кампанія проти Сирського
ЦПД попереджає, що пропагандисти активно шукають родичів Сирського у РФ, «друзів родини», в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом.
Головна мета цієї кампанії — дискредитація Головкома і зниження довіри до ЗСУ.
У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що підтримка кампанії про те, що Головком є «російською людиною» — це підігравання ворожій дезінформації.
Важливо памʼятати:
Сирський тривалий час був частиною команди Валерія Залужного.
Він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини. Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти рф
Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ.
Сирського призначили Головкомом ЗСУ
8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.
Новим головнокомандувачем призначено Олександра Сирського, який з 2019 року командував Сухопутними військами ЗСУ.
На початку 2000-х Сирський командував 72-ю механізованою дивізією у Білій Церкві.
У 2013 році був заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, відповідав за співпрацю з НАТО. На початку війни на сході України у 2014 році Сирський очолив штаб АТО.
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