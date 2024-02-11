Навязывают образ россиянина. РФ запустила дезинформационную кампанию против Сырского
Категория
Украина
Дата публикации

Навязывают образ россиянина. РФ запустила дезинформационную кампанию против Сырского

Александр Сырский
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Источник:  ЦПД

Российские пропагандисты пытаются навязать новому Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому образ «советского и русского» человека.

Дискредитационная кампания против Сырского

ЦПД предупреждает, что пропагандисты активно ищут родственников Сырского в РФ, «друзей семьи», у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом.

Главная цель этой кампании — дискредитация Главкома и снижение доверия к ВСУ.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что поддержка кампании о том, что Главком является «русским человеком», — это подыгрывание враждебной дезинформации.

Важно помнить:

  • Сырский долгое время был частью команды Валерия Залужного.

  • Он командовал успешными операциями, в частности, по освобождению Киевщины и Харьковщины. Они были бы невозможны без качественного личного состава, но многое зависит от командования. Сырский показал, что умеет добиваться результата в войне против России.

  • Команда Сырского состоит из молодых командиров, ушедших на повышение. Это предпосылка для системных улучшений в ВСУ.

Сырского назначили Главкомом ВСУ

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уходе Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы достигли вместе, и благодарю всех украинских воинов, которые героически вытягивают эту войну на себе.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

Новым главнокомандующим назначен Александр Сырский, который с 2019 года командовал Сухопутными войсками ВСУ.

В начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в Белой Церкви.

В 2013 году был заместителем начальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО. В начале войны на востоке Украины в 2014 году Сырский возглавил штаб АТО.

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