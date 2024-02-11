Российские пропагандисты пытаются навязать новому Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому образ «советского и русского» человека.
Дискредитационная кампания против Сырского
ЦПД предупреждает, что пропагандисты активно ищут родственников Сырского в РФ, «друзей семьи», у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом.
Главная цель этой кампании — дискредитация Главкома и снижение доверия к ВСУ.
В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что поддержка кампании о том, что Главком является «русским человеком», — это подыгрывание враждебной дезинформации.
Важно помнить:
Сырский долгое время был частью команды Валерия Залужного.
Он командовал успешными операциями, в частности, по освобождению Киевщины и Харьковщины. Они были бы невозможны без качественного личного состава, но многое зависит от командования. Сырский показал, что умеет добиваться результата в войне против России.
Команда Сырского состоит из молодых командиров, ушедших на повышение. Это предпосылка для системных улучшений в ВСУ.
Сырского назначили Главкомом ВСУ
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уходе Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.
Новым главнокомандующим назначен Александр Сырский, который с 2019 года командовал Сухопутными войсками ВСУ.
В начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в Белой Церкви.
В 2013 году был заместителем начальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО. В начале войны на востоке Украины в 2014 году Сырский возглавил штаб АТО.
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